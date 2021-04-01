МВД: Более 50% пострадавших от бытового насилия – женщины
«За последние пять лет вдвое сократилось количество преступлений, посягающих на права женщин, и в отношении детей – еще на три. Вместе с тем в условиях карантина и строгой изоляции обострилась проблема бытового насилия. Такое положение дел сегодня характерно для многих стран. По итогам прошлого года количество таких преступлений возросло на 4,7%», - пояснил спикер.
При этом, по его словам, сохраняется невысокая доля семейной преступности по отношению к общему числу зарегистрированных уголовных правонарушений - 1%.
«Вместе с тем более 50% пострадавших от бытового насилия являются женщинами. И 6,4% - несовершеннолетние. Как правило, половина всех таких правонарушений совершается в состоянии опьянения. 81% привлеченных к ответственности семейных дебоширов нигде не работали», - добавил Алексей Милюк.