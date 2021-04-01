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    14:48, 01 Апрель 2021 | GMT +6

    МВД: Более 50% пострадавших от бытового насилия – женщины

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Более 50% пострадавших от бытового насилия - это женщины. Об этом заявил заместитель председателя комитета административной полиции Министерства внутренних дел РК Алексей Милюк, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «За последние пять лет вдвое сократилось количество преступлений, посягающих на права женщин, и в отношении детей – еще на три. Вместе с тем в условиях карантина и строгой изоляции обострилась проблема бытового насилия. Такое положение дел сегодня характерно для многих стран. По итогам прошлого года количество таких преступлений возросло на 4,7%», - пояснил спикер.

    При этом, по его словам, сохраняется невысокая доля семейной преступности по отношению к общему числу зарегистрированных уголовных правонарушений - 1%.

    «Вместе с тем более 50% пострадавших от бытового насилия являются женщинами. И 6,4% - несовершеннолетние. Как правило, половина всех таких правонарушений совершается в состоянии опьянения. 81% привлеченных к ответственности семейных дебоширов нигде не работали», - добавил Алексей Милюк.


    Теги:
    МВД РК Закон и право Происшествия, ЧС Борьба с преступностью Права человека Общество Происшествия Правоохранительные органы
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