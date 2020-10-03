МВД Беларуси инициирует введение ответственности за вовлечение детей в протестную деятельность

МИНСК. БЕЛТА- КАЗИНФОРМ - Министерство внутренних дел Беларуси инициирует введение ответственности за умышленное вовлечение детей в протестную деятельность. Об этом сообщил журналистам первый заместитель министра внутренних дел - начальник криминальной милиции Геннадий Казакевич, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на БЕЛТА.

«Мы выступили с инициативой по введению административной ответственности родителей за умышленное вовлечение детей в протестную деятельность, незаконные массовые мероприятия. Это составляет угрозу не государству, а детям, которых неразумные родители пытаются к этому делу подвести», - сказал Геннадий Казакевич. По его словам, МВД также выступает в целом за усиление административной ответственности за участие в незаконных массовых мероприятиях.

Геннадий Казакевич отметил, что на протестные акции очень многие граждане приходят со своими детьми. По его словам, есть даже «исключительно циничные» поступки, когда родители выставляют своих детей перед милицейскими кордонами. Представитель МВД Беларуси отметил, что многотысячная толпа легко может стать неуправляемой, и тогда в первую очередь пострадают дети.

«Обеспечить безопасность ребенка в такой ситуации невозможно. Любое качание толпы - и эти дети будут просто размазаны. Кто-то из родителей об этом думает?» - спросил первый замминистра.