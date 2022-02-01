МВД: Акция по документированию лиц без документов завершается в мае

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Жительница Жамбылской области Шолпан Скакова поблагодарила миграционную службу за долгожданный документ, удостоверяющий личность, выданный ее супругу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Ее супруг Комил Шерматов родился в Узбекистане. После распада Советского Союза в 1993 году переехал в Казахстан. Паспорт гражданина СССР на паспорт гражданина Узбекистана не менял и по месту жительства не регистрировался. После обращения в миграционную службу Казахстана ему был присвоен статус лица без гражданства.

«Напоминаем, что МВД совместно с Казахстанским международным бюро по правам человека, Правовым центром «Сана Сезим» с сентября 2020 года продолжается идентификационная кампания по выявлению и документированию лиц с неопределенным гражданством.

Кроме того, партнерами этих неправительственных организаций, в зависимости от ситуации и материального положения лиц, оказывается помощь в получении необходимых справок из государственных органов других стран, а также в оплате государственных пошлин, консульских сборов и административных штрафов. По республике уже установлено 7 299 недокументированных лиц, из них получили документы более шести тысяч человек. В отношении 1 237 лиц завершается процедура подтверждения гражданства.

Акция по документированию лиц, проживающих без документов, завершается в мае 2022 года. В этой связи лицам, проживающим без документов либо по недействительным паспортам СССР, рекомендуем обратиться в подразделения миграционной службы или к партнерам по следующим адресам.

Казахстанское международное бюро по правам человека и соблюдению законности:

– г. Нур-Султан, пр. Сарыарка, 12, офис 603, тел.: 8-747-436-62-30, 8-707-557-33-92, kavliskatya85@mail.ru, Екатерина Кавлис;

– г. Алматы, 8 мкр., д. 4а, офис 423, svetlana.khizhnichenko@gmail.com, kudryavtsevmaxim2014@gmail.com, тел.: 8 (7272) 49-60-44, 8-705-225-55-99, 8-707-116-80-87;

– г. Караганда, ул. Костенко, д. 6, офис 93, тел.: 8 (7212) 42-40-86, 8-775-178-39-61, krg.ahmadi@gmail.com, Данияр Ахмади;

– г. Костанай, ул. Победы, д. 70, офис 2, тел.: 8 (7142) 57-40-43, 8-777-759-45-69, kostanai.kibhr@gmail.com, Елизавета Жук;

– г. Шымкент, ул. Казыбек би, д. 49, офис 43, тел.: 8 (7252) 53-96-93, 8-701-558-92-53, shymkent.kibhr@gmail.com, Николай Тарара;

– г. Оскемен, ул. Горького, д. 57, офис 310, тел.: 8 (7232) 24-88-31, 8-777-170-64-83, oskemen.kibhr@gmail.com, Асем Адаянова;

– г. Уральск, пр. Назарбаева, д. 215, офис 306, uralsk.kibhr@gmail.com, тел.: 8-705-802-81-97, 8-777-246-75-00, Виктория Тимошеко, Татьяна Думчева;

– г. Актобе, пр. Абулхаир хана, д. 65 В, офис 5, тел.: 8 (7132) 57-33-53, 8-701-328-80-02, aktobe.kibhr@gmail.com, Ирина Гольцварт;

– г. Павлодар, ул. Каирбаева, д. 34, офис 203, тел.: 8 (7182) 32-17-67, 8-705-731-98-69, kibhr.pavlodar@gmail.com, Меруерт Шакирова.

Организация ПЦЖИ «Сана Сезiм»:

– г. Шымкент, ул. Каскабулак 19, тел.: 8 (7252) 55-12-00, 55-13-00, 8-708-478-96-63, Элина Еникеева и Самат Сагынбек;

– г. Тараз, тел.: 8-708-478-96-63, Элина Еникеева;

– г. Кызылорда, тел.: 8-705-177-59-95 Сауле Абильдаева, электронная почта: ngosanasezim@rambler.ru.