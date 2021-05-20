Музыку из культовой тетралогии Вагнера «Кольцо нибелунга» исполнят в «Астана Опера»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Главный дирижер театра «Астана Опера», заслуженный деятель Казахстана, лауреат Государственной премии РК Алан Бурибаев не перестает радовать столичную публику интересными проектами. Именитый маэстро 21 и 22 мая познакомит слушателей с редко исполняемой в Казахстане музыкой Рихарда Вагнера, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу театра.

Ценителей высокого искусства ждут самые яркие, захватывающие симфонические фрагменты из четырех опер, составляющих знаменитую тетралогию «Кольцо нибелунга», в исполнении симфонического оркестра театра «Астана Опера».

Эту программу маэстро Бурибаев неоднократно исполнял в концертных залах Германии, Нидерландов, Ирландии, Японии и получил высокую оценку зарубежных музыкальных критиков. У жителей и гостей столицы есть уникальная возможность впервые прикоснуться к шедеврам мировой классики, над которыми Рихард Вагнер работал в течение 26 лет.

«Вы знаете, я бы хотел, чтобы на этот концерт пришли люди, которым интересно высокое искусство музыки, но которые не знают, с чего начать изучение этого огромного пласта цивилизации. Мне кажется, что если начать именно с Вагнера, то это откроет двери в огромный и интересный мир для многих, и с этого возможно начнется большая и пылкая любовь к искусству. Я говорю так убежденно, потому что так произошло со мной в возрасте 13 лет. После прослушивания его музыки случайно по радио, я стал интересоваться всем, что связано с этим композитором и его творчеством. Затем, когда мне было 15 лет, в далеком уже 1995 году, мне посчастливилось попасть на знаменитый Байройтский фестиваль, где исполняют только музыку Вагнера, а Рихард Вагнер - это единственный в истории музыки композитор, для которого был построен оперный театр, предназначенный исключительно для исполнения только его произведений. Помню себя юным и, наверное, со стороны, очень наивным идеалистом, после посещения всей тетралогии «Кольца нибелунга» в Байройте, пообещавшим себе, что когда-нибудь я буду исполнять эту гениальную музыку», - сказал Алан Бурибаев.

«И на этой неделе я с большой радостью буду дирижировать симфоническим оркестром «Астана Опера» большой вагнеровской программой, а именно, самые яркие симфонические картины из той самой культовой тетралогии «Кольцо нибелунга». Как я говорил, музыка Вагнера захватывает практически любого слушателя, но при этом технически крайне сложна для исполнителя. Например, среди скрипачей всего мира распространено мнение, что последние страницы оперы «Валькирия» являются неисполнимыми. Я же утверждаю, что при правильной выучке и сохранении правильной драматургии темпов это более, чем возможно, иначе бы Вагнер этого не написал, а ведь он сам был одним из самых лучших дирижеров своего времени. Это было проверено мной на практике, когда я играл эту программу неоднократно с разными оркестрами в Европе и Азии. И сегодня для меня особая радость представлять эту программу нашим слушателям с оркестром «Астана Опера», который состоит из серьёзных, талантливых, профессиональных музыкантов. Оркестранты с энтузиазмом и ответственностью готовятся к таким творческим вызовам, поскольку на таких программах мастерство коллектива растет. В эти два теплых, майских вечера, наш симфонический коллектив станет «главным блюдом вечера», - заключил Алан Бурибаев.

В концерте ведется повествование о древних германских и скандинавских легендах и мифах: о бесстрашном герое Зигфриде, о великанах, построивших Валгаллу, об интригах богов Вотана (Одина) и Логе (Локи), о жестоком драконе Фафнере, о хитром карлике-нибелунге Альберихе, которые оживут в сверхгениальной музыке великого Рихарда Вагнера – композитора, изменившего ход истории и эволюции музыки и повлиявшего на самые разные сферы жизни: от трудов Фридриха Ницше до современного кинематографа.

Начало концертов 21 мая в 19:00, 22 мая в 17:00.