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    18:02, 07 Май 2021 | GMT +6

    Музыканты военного оркестра выступили с концертом в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Военный оркестр выступил для алматинцев в честь Дня защитника Отечества, передает корреспондент МИА «Казинфом».

    В день своего профессионального праздника Дня защитника Отечества сводный оркестр военно-инженерного института радиоэлектроники и связи устроил праздничный концерт для жителей и гостей города Алматы в одном из городских торгово-развлекательных комплексов.

    В исполнении военных музыкантов прозвучали известные патриотические композиции и казахские национальные музыкальные произведения, такие как «Айттым сәлем Қаламқас», Қызылқұмда ауылым», «Жан досым», «Отан», «Катюша», «День Победы» и другие.

    Зрители танцевали под живую музыку и благодарили артистов за подаренные эмоции долгими овациями.



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