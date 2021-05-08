18:02, 07 Май 2021 | GMT +6
Музыканты военного оркестра выступили с концертом в Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Военный оркестр выступил для алматинцев в честь Дня защитника Отечества, передает корреспондент МИА «Казинфом».
В день своего профессионального праздника Дня защитника Отечества сводный оркестр военно-инженерного института радиоэлектроники и связи устроил праздничный концерт для жителей и гостей города Алматы в одном из городских торгово-развлекательных комплексов.
В исполнении военных музыкантов прозвучали известные патриотические композиции и казахские национальные музыкальные произведения, такие как «Айттым сәлем Қаламқас», Қызылқұмда ауылым», «Жан досым», «Отан», «Катюша», «День Победы» и другие.
Зрители танцевали под живую музыку и благодарили артистов за подаренные эмоции долгими овациями.