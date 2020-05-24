Музыканты семи тюркоязычных стран исполнили «Тау ішінде» Сакена Сейфуллина

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Музыканты семи тюркоязычных стран на 17 народных инструментах исполнили песню известного казахского поэта, писателя Сакена Сейфуллина «Тау ішінде» («Среди гор»), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на страницу Государственной академической филармонии акимата города Нур-Султана в Instagram.

Группа традиционной музыки «Коркыт» Государственной академической филармонии акимата города Нур-Султана приняла участие в интернациональном онлайн-проекте Международной организации тюркской культуры ТЮРКСОЙ.

Около 30 музыкантов из семи тюркоязычных стран - Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Азербайджана, Башкортостана (Россия), Узбекистана и Турции - исполнили песню Сакена Сейфуллина «Тау ішінде». Для ценителей музыки – это настоящий подарок, ведь получившееся произведение – возможность услышать песню Сакена Сейфуллина в новом музыкальном оформлении – в созвучии сразу 17 различных народных инструментов. Это казахские саз сырнай, сыбызгы, жетыген, домбыра, кобыз, кобыз-прима, шертер, баян, бас, бас домбыра, дауылпаз, турецкие баглама и дарбука, кыргызский комуз, азербайджанский канун, молдавский най, башкирский курай. Несомненно, «Тау ішінде» «заиграл» новыми музыкальными красками в столь богатом инструментальном тандеме.

Режиссером проекта выступил режиссер ТЮРКСОЙ заслуженный деятель Республики Казахстан Арман Нурмахаматұлы.



