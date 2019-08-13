Музыканты из разных стран вновь приедут в Улытау на фестиваль «Жезкиік»

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Во второй раз в Карагандинской области в рамках программы «Рухани жаңғыру» пройдет Международный музыкальный фестиваль «Жезкиік». Он состоится 24 августа в исторически сакральном месте Казахстана – Улытау, передает МИА «Казинформ».

Специально для гостей и участников фестиваля в живописной местности Болатсай будет сооружен этноаул. На территории расположатся большая сцена, юрты, игровые площадки, алтыбакан, торговые палатки, палатки для ремесленников, небольшие декоративные скульптуры.

На IІ фестивале музыки «Жезкиік» выступят музыканты и фольклорные коллективы из Италии, Испании, Венгрии, Сербии и Казахстана. На сцену выйдут ведущие солисты концертного объединения имени К. Байжанова, артисты народного ансамбля песни и танца «Тоқырауын толқыңдары», исполнители народных песен.

В день фестиваля состоится айтыс акынов «Ұлы дала дүбірі» с участием заслуженных деятелей РК Аманжола Альтаева и Сары Токтамысовой.

Участникам и гостям «Жезкиік» покажут также казахские национальные традиции: тұсаукесер, бесікке салу, беташар и другие.

Название этнофестиваля происходит от покровительницы сайгаков - божественной Жезкиік. Она оберегает стада сайгаков, защищает их от голода и истребления, от злых охотников.

Согласно поверью, если человек встретит на своём пути божественную покровительницу, то обязательно преобразится. В его душе родятся любовь и вдохновение, появятся новые силы, состоятся счастливые встречи.

Вдохновлённые образом Жезкиік и древними легендами о ней, степные поэты слагали о ней песни, а композиторы сочиняли кюи – степные симфонии. Одним из таких редких людей, познавших счастье увидеть священную Жезкиік, стал поэт Какимбек Салыков. Он встретил в степи чудесную Жезкиік и был потрясён её красотой. Он посвятил Жезкиік проникновенное стихотворение. Многие композиторы сочиняли музыку к этим стихам. Но только мелодия слепого композитора Жаксыгельды Сейилова сделала эту песню поистине легендарной.

Песня «Жезкиік» родилась здесь, в Жезказгане, в древних степях казахской земли. Именно поэтому композиция про степное божество стала гимном фестиваля.

Участники второго Международного музыкального фестиваля «Жезкиік»: этногруппы «MORESCA NOVA» (Италия), «CARMEN GUERRERO FLAMENCO» (Испания), «Serbian Abrasevic band» (Сербия), «Dunaj banda» (Венгрия), «Hassak» (город Алматы), фольклорно-хореографический ансамбль «Акку», конно-каскадерское шоу «NOMAD STUNTS», Академический оркестр казахских народных инструментов имени Таттимбета, народный ансамбль песни и танца «Тоқырауын толқыңдары».

Солисты – Сержан Мусайын, Дауренбек Аркенов, Гульмира Тапай, Жамиля Баспакова (сопрано, Алматы), Айгуль Улькенбаева (кюйши, Алматы), Жангали Жузбаев (кюйши, город Нур-Султан), Секен Турысбеков (кюйши, Нур-Султан), Турар Алипбаев (кюйши, Нур-Султан), Жарас Сатыбалдиев (кюйши, Алматы).

Исполнители традиционных песен – Айгуль Косанова, Аскар Мухият, Амангельды Күзебай, термеши Улжан Байбосынова, жырши Ерболат Шалдыбеков, Аманжол Альтаев, Сара Токтамысова.

Вечером на гала-концерте выступят артисты театра национальных традиций «Арлан», звезды казахстанской эстрады – Каракат Абильдина и Кыдырали Болманов, легендарная группа «Дос Мукасан», группы «Улытау» и «Alatau Serileri», степ-группа «Алтын батыр».