Музыканты из Италии, Германии и Швеции выступят на юбилейном фестивале «Астана кештері»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице Казахстана состоялся первый концерт в рамках юбилейного Х Международного фестиваля искусств «Астана кештері», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Пережив ограничения, связанные с COVID-19, Международный фестиваль искусств «Астана кештері» вернулся на сценические площадки столицы.

В этом году фестиваль отмечает свой 10-летний юбилей и проходит в рамках празднования Дня столицы под девизом «MuzVac - лучшая музыкальная вакцина!».

Концерты фестиваля «Астана кештері» будут радовать столичную публику целых три дня с 18 по 20 июня. Главные гости концертов – настоящие герои современности: медики, которые весь период пандемии стойко сражались на передовой борьбы с коронавирусом.

Первый концерт в рамках фестиваля искусств состоялся в камерном зале «Астана Опера». Концерт под названием «Мигрирующие звуки» представили известные музыканты из Италии Филомена де Паскуале (флейта) и Джорджо Альбиани (гитара).

Гармоничный дуэт артистов, который называется «Контрапункт», восхитил публику высоким мастерством исполнения и профессионализмом. Музыканты дуэта «Контрапункт» исполнили произведения композиторов Аргентины, Бразилии, Испании, Франции, Италии. Необыкновенное сочетание флейты и гитары прибавило замечательной музыке зарубежных авторов особую выразительность, шарм и экспрессию.

По словам музыкантов, сегодняшнее выступление на концерте в честь медработников стало особенным для них.

«Со стороны организаторов это просто замечательный жест по отношению к медикам, который по-настоящему раскрывает благую цель фестиваля. Потому что здоровье – это самое главное для человека. Для того чтобы заниматься музыкой или любым другим делом, в первую очередь, необходимо здоровье. А на его страже стоят медицинские работники. Медиков и музыкантов объединяет одна общая высшая цель – это лечить и исцелять людей. Ведь не зря в медицине появилась новое направление под названием «Музыкальная терапия», так как доказано, что музыка благотворно влияет на здоровье и духовное сознание людей. Пандемия помогла нам переосмыслить все ценности жизни и теперь даже музыку мы слушаем по-другому. Это продемонстрировала сегодня и наша публика на концерте. Музыка, преодолевая все границы, в этот прекрасный вечер связала нас со зрителями», - отметил Джорджо Альбиани.

В этот вечер прекрасные композиции, прозвучавшие в честь медицинских работников в исполнении лучших музыкантов Италии, дали им возможность перезагрузиться и отдохнуть от трудовых будней. После концерта медики выразили искреннюю благодарность организаторам фестиваля, которыми являются гуманитарный фонд «Дегдар», акимат города Нур-Султана и компания JTI.

Как отметили организаторы «Астана кештері», фестиваль продлится еще два дня. 19 июня в камерном зале «Астана Опера» пройдет концерт пианиста Георгия Мундрова (Германия). Главное событие фестиваля – концерт «MuzVac - лучшая музыкальная вакцина!» состоится 20 июня в ЦКЗ «Қазақстан». На концерте выступят именитые казахстанские артисты и творческие коллективы, а также звезды искусства из Италии и Швеции. Эти концерты также посетят работники медицинских учреждений и больниц города Нур-Султана. Будут соблюдены все меры предосторожности. Вход зрителей в концертный зал будет осуществляться через систему Ashyq.

Фестиваль искусств «Астана кештері» родился благодаря инициативе Дариги Назарбаевой в знак любви к нашей молодой столице. Фестиваль стал уже доброй традицией в культурной жизни страны благодаря уникальной концепции, объединяющей самые разнообразные жанры музыкального искусства.



