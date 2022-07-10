10 Июля 2022 23:20

Музыканты «Астана Опера» выступили под открытым небом Петропавловска

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Музыканты симфонического оркестра и солисты «Астана Опера» феерично завершили первый международный фестиваль «Qyzyljar music fest» в Петропавловске, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу столичного театра.

Столичный театр представил оперу-фарс «Шелковая лестница» Дж.Россини, а также выступил под открытым небом с известными произведениями из мирового оперного репертуара. Дирижер и автор идеи – художественный руководитель фестиваля, Заслуженный деятель Казахстана Абзал Мухитдин.

– Одной из главных задач участия артистов «Астана Опера» в фестивале стала популяризация оперного искусства среди жителей нашей страны, не имеющих возможности посетить оперный театр. С другой стороны, это продвижение театра и его талантливых артистов. Довольно странно, но «Астана Опера» лучше знают за рубежом, нежели дома. Поэтому возникла идея участия нашего театра в первом музыкальном фестивале, который состоялся после долгой пандемии, – подчеркнул маэстро Абзал Мухитдин.

«Qyzyljar music fest», организованный в формате open-air и призванный привлечь внимание к различным направлениям современной казахстанской культуры, проходил семь дней в самом северном городе страны. Жители и гости Петропавловска смогли посетить выступления артистов, представляющих разные жанры: народная и современная хореография, фольклорная, популярная музыка, джаз, рок и, конечно, классика.

Представители «Астана Опера» выступили в два заключительных дня фестиваля, собрав бурю оваций.

– Мы представили оперу «Шелковая лестница» и выступили с гала-концертом закрытия. Это не только ответственно, но и почетно. В гала-концерте прозвучали арии и дуэты из опер казахских и зарубежных композиторов, а также популярная классическая музыка. Среди солистов – наш земляк из театра Менхенгладбах Каиржан Жолдыбаев, солисты «Астана Опера» и Северо-Казахстанской областной филармонии им. Акана сері, – отметил маэстро.

Стоит отметить, что показ итальянской оперы, который из-за погодных условий был перенесен на сцену русского драматического театра имени Н. Погодина, стал одним из ярчайших событий фестиваля. Этот спектакль – визитная карточка «Астана Опера», с ним оперная труппа побывала во многих городах Казахстана, и в рамках фестиваля впервые блистала в Петропавловске.

Прекрасное выступление заслуженного деятеля Казахстана Азамата Желтыргузова, Асем Сембиной, Артура Габдиева, Евгения Чайникова, Салтанат Муратбековой, Руслана Совета покорили публику. Солисты театра также украсили своими голосами заключительный день фестиваля, исполнив самые узнаваемые оперные произведения: «Хабанеру», арию Хозе, куплеты Эскамильо из оперы «Кармен» Ж.Бизе, Баркаролу из оперы «Сказки Гофмана» Ж.Оффенбаха, песню Луиджи Денца «Funiculi-Funicula» и другие.

Не станет преувеличением отметить, что для многих зрителей, побывавших в эти дни на фестивальной площадке, оперная музыка стала настоящим открытием.

– К сожалению, сейчас не так много людей, особенно молодежи, слушают классическую музыку, а опера вообще остается чем-то волшебным, непостижимым, непонятным. Выступление оркестра и артистов «Астана Опера» приоткрыло завесу в мир высокого искусства, – поделилась жительница Петропавловска Елена Колюжная, посетившая заключительный гала-концерт. – Эта завораживающая музыка пробуждает скрытые эмоции, от восторга наворачиваются слезы на глаза. Большая благодарность талантливым музыкантам и солистам, что они приехали в наш город, и мы смогли насладиться искусством, которое бередит душу и восхищает одновременно.