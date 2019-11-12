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Музыканты «Астана Опера» с успехом выступили в Большом театре России

12 Ноября 2019 23:00
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Музыканты «Астана Опера» с успехом выступили в Большом театре России

МОСКВА. КАЗИНФОРМ - Дирижер «Астана Опера» заслуженный деятель Казахстана Абзал Мухитдин и солист и первая скрипка симфонического оркестра театра, заслуженный деятель Казахстана Багдат Абильханов 11 ноября с большим успехом выступили на сцене Бетховенского зала Большого театра России. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу театра.

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Известные казахстанские музыканты приняли участие в гала-концерте закрытия Четвертого фестиваля музыкальных театров «Видеть музыку» и церемонии вручения премии «Легенда» выдающимся деятелям музыкального театра. В этот вечер на сцене главной оперной площадки России также выступили артисты музыкальных театров этой страны и ближнего зарубежья – членов Ассоциации Музыкальных Театров.

Совместно с симфоническим оркестром Государственного академического детского музыкального театра им. Н. Сац Абзал Мухитдин и Багдат Абильханов исполнили знаменитые инструментальные сочинения – «Медитацию» из оперы «Таис» Ж. Массне и «Грозу» из Концерта для скрипки с оркестром №2 соль минор «Лето» из цикла «Времена года» А. Вивальди. Взыскательная московская публика высоко оценила вдохновенную интерпретацию популярных классических произведений, виртуозную игру на скрипке Б. Абильханова, профессионализм и блистательное дирижерское мастерство маэстро А. Мухитдина.

«Для нас большая честь и радость выступить на этой прославленной сцене. Мы искреннее благодарны за приглашение организатору фестиваля, а также говорим спасибо российским слушателям за теплый, душевный прием и горячие овации», - отметили Абзал Мухитдин и Багдат Абильханов.


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Ключевые слова: Культура, Россия,
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