-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 17:00
-
-
-
-
-
-
-
вчера 15:56
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 14:12
-
-
вчера 14:05
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 12:42
-
-
Музыканты «Астана Опера» с успехом выступили в Большом театре России
МОСКВА. КАЗИНФОРМ - Дирижер «Астана Опера» заслуженный деятель Казахстана Абзал Мухитдин и солист и первая скрипка симфонического оркестра театра, заслуженный деятель Казахстана Багдат Абильханов 11 ноября с большим успехом выступили на сцене Бетховенского зала Большого театра России. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу театра.
Известные казахстанские музыканты приняли участие в гала-концерте закрытия Четвертого фестиваля музыкальных театров «Видеть музыку» и церемонии вручения премии «Легенда» выдающимся деятелям музыкального театра. В этот вечер на сцене главной оперной площадки России также выступили артисты музыкальных театров этой страны и ближнего зарубежья – членов Ассоциации Музыкальных Театров.
Совместно с симфоническим оркестром Государственного академического детского музыкального театра им. Н. Сац Абзал Мухитдин и Багдат Абильханов исполнили знаменитые инструментальные сочинения – «Медитацию» из оперы «Таис» Ж. Массне и «Грозу» из Концерта для скрипки с оркестром №2 соль минор «Лето» из цикла «Времена года» А. Вивальди. Взыскательная московская публика высоко оценила вдохновенную интерпретацию популярных классических произведений, виртуозную игру на скрипке Б. Абильханова, профессионализм и блистательное дирижерское мастерство маэстро А. Мухитдина.
«Для нас большая честь и радость выступить на этой прославленной сцене. Мы искреннее благодарны за приглашение организатору фестиваля, а также говорим спасибо российским слушателям за теплый, душевный прием и горячие овации», - отметили Абзал Мухитдин и Багдат Абильханов.
- Нурсултан Назарбаев встретился с Михаилом Фрадковым
- Нурсултан Назарбаев поговорил по телефону с Владимиром Путиным
- Строки из произведений Абая появятся в передачах казахстанского телеканала
- Фильм казахстанского режиссера представлен на международном кинофестивале в Ереване
- Артисты театра «Санктъ-Петербургъ Опера» впервые выступили в Нур-Султане
- Елбасы поздравил создателей казахстанско-китайского фильма «Композитор»
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана