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    21:35, 24 Июнь 2021 | GMT +6

    Музыкальный вечер к 175-летию Жамбыла Жабаева устроили в Канаде

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    ОТТАВА. КАЗИНФОРМ – В честь 175-летия великого казахского акына Жамбыла Жабаева Посольство Казахстана в Канаде организовало специальный музыкальный вечер в онлайн-формате, дополнивший программу празднования в Канаде 30-летия Независимости Республики Казахстан. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

    В мероприятии приняли участие канадские общественные круги, представители дипломатического корпуса, казахстанская диаспора в провинциях Онтарио, Альберта и Ванкувер, а также казахстанские студенты в Канаде.

    Гостей вечера приветствовал Советник Посольства Казахстана Мурат Рустемов. По словам дипломата, музыкальный вечер проводится Посольством для того, чтобы заново вместе с друзьями в Канаде осмыслить наследие Жамбыла. «Особенно это необходимо для подрастающего поколения Казахстанцев, наших соотечественников в Канаде, чтобы казахская культура была им доступнее и понятнее», – отметил он.

    Дипломат подчеркнул, что творческое наследие выдающегося поэта и импровизатора Жамбыла Жабаева является «сокровищем казахской поэзии». По его словам, всю свою долгую и плодотворную жизнь акын посвятил прославлению лучших человеческих качеств – патриотизма, благородства души, верности закону и справедливости.

    На вечере в исполнении Алии Седеккызы прозвучала известная песня Жамбыла Жабаева «Агугай», а в исполнении Кыранбека Алтана – песня Алтынбека Коразбаева и Серика Тургынбекова «Туган жерим тамаша».

    Стихотворение Жамбыла «Песня о девушке» вдохновенно прочитали Паола Зигаитис и Людмила Киселёва.

    Зрители также остались в восторге от исполнения на домбре Толкын Менкешевой, Султанбеком Серик-улы и Акмадияром Нурлыбайулы известных казахских кюев «Адай» Курмангазы Сагырбайулы, «Ерке сылкым» Абдимомына Желдыбаева и «Жекпе жек» Нургисы Тлендиева.

    В завершение вечера Консул Казахстана в Торонто Ануар Ахметов поблагодарил всех участников вечера за значимый вклад в продвижении казахского культурного наследия в Канаде.


    Теги:
    Культура МИД РК Интеграция и партнерство
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