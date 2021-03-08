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    20:29, 07 Март 2021 | GMT +6

    Музыкальный подарок женщинам Тараза преподнес военный оркестр РгК «Юг»

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    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – К Международному женскому дню 8 марта военный оркестр регионального командования «Юг» провел концерт в торгово-развлекательном центре Тараза, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Довольны и счастливы были все - и музыканты, и зрители, - рассказывает начальник пресс-службы Таразского гарнизона медиа-центра Министерства обороны РК майор Дина Мухаринова. - После долгого карантина люди соскучились по праздникам, и грандиозный музыкальный концерт военных музыкантов буквально взорвал весну и зрителей. Выступление состоялось в одном из торгово-развлекательных центров, куда в выходные дни приходит много посетителей, и концерт стал для них приятным сюрпризом», - сказала Дина Мухаринова.

    Музыкальный подарок открылся с прохождения оркестра по периметру торгового центра, чем сразу привлек немало зрителей. Концерт военных музыкантов продолжился на центральной площадке торгового центра. Со сцены звучали композиции казахских и зарубежных композиторов, а также песни, посвящённые женщинам.




    «Так мы решили поздравить всех женщин, девушек и бабушек с наступающим женским днем 8 марта, – подчеркнул начальник военного оркестра РгК «Юг» майор Нурсултан Джумагулов. – Нам хотелось поднять настроение всем, а особенно представительницам прекрасной половины человечества, подарить им праздник и звуками музыки встретить весну».

    Отметим, что сотрудники ТРЦ из числа охраны контролировали соблюдение дистанции и мер предосторожности, напоминали о медицинских масках. Зрители не возражали. Они подпевали военным музыкантам, аплодировали, снимали концерт на свои смартфоны.






    Репертуар концерта состоял из композиций Шамши Калдаякова, вальса Шостаковича, попурри из репертуара группы «Дос Мукасан», а также песен о женщинах, любви и весне.




    «Мы уже давали подобный концерт здесь же, в торговом центре. Это было в декабре 2019 года, под самый Новый год, – вспоминает дирижер военного оркестра РгК «Юг» старший лейтенант Ади Кабдрахман. – Тогда наш концерт тоже очень понравился зрителям. Нас спрашивали, когда еще можно посмотреть. И только год с лишним спустя мы вновь вышли с концертом. И видели, как радовались зрители, и постараемся чаще организовывать свои выступления».




    «Радовались концерту и сами музыканты. Они видели, как светились глаза благодарных зрителей, а от песен про маму у многих наворачивались слезы. Это лишний раз подтверждает, что такие концерты несут доброе и светлое, и их нужно проводить чаще, об этом военных музыкантов просили сами зрители», - заметила Дина Мухаринова.




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