Музыкальный клип о Павлодарской области показали на телеканале «Хабар»
ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Клип о Павлодарской области сняла казахстанская группа «МузАРТ», передаёт pavlodarnews.kz.
Музыкальный клип о Павлодарской области «Ертiс-Баян» впервые показали казахстанцам в эфире республиканского телеканала.
Заместитель главы региона Асхат Оралов вместе с казахстанской группой «МузАрт» рассказал о записи ролика в студии «Хабар». О первой трансляции клипа Асхат Оралов сообщил на своей странице в Instagram.
«Сегодня на телеканале «Хабар» состоялась долгожданная презентация видеоклипа на песню «Ертіс-Баян». Вместе с группой «МузАРТ» поучаствовали в передаче «Таңғы хабар». Действительно, эта песня стала гимном Павлодарского Прииртышья», - написал автор публикации.
Заместитель акима области поблагодарил создателя текста песни – уроженца Баянаульского района Асыгата Турганбека, автора музыки – композитора Улыкпана Жолдасова, группу «МузАРТ» за участие в съёмках клипа.
Для ролика снимали природу Баянаула: Акбет, гору Найзатас, скалу Кемпиртас, озеро Жасыбай. В клипе показаны озеро Маралды, мост «Нурлы жер», река Иртыш и город Павлодар.
Напомним, в областном центре премьерный показ ролика организовали во время концерта ко Дню Первого Президента.
Информация о выходе музыкального клипа группы «МузАРТ» появилась в сентябре. Заместитель акима области Асхат Оралов, выступая на региональном форуме, сообщил о завершении съёмок. Тогда он говорил, что казахстанские звёзды впервые снимут клип о Павлодарской области.
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