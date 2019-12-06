Музыкальный клип о Павлодарской области показали на телеканале «Хабар»

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Клип о Павлодарской области сняла казахстанская группа «МузАРТ», передаёт pavlodarnews.kz.

Музыкальный клип о Павлодарской области «Ертiс-Баян» впервые показали казахстанцам в эфире республиканского телеканала.

Заместитель главы региона Асхат Оралов вместе с казахстанской группой «МузАрт» рассказал о записи ролика в студии «Хабар». О первой трансляции клипа Асхат Оралов сообщил на своей странице в Instagram.

«Сегодня на телеканале «Хабар» состоялась долгожданная презентация видеоклипа на песню «Ертіс-Баян». Вместе с группой «МузАРТ» поучаствовали в передаче «Таңғы хабар». Действительно, эта песня стала гимном Павлодарского Прииртышья», - написал автор публикации.

Заместитель акима области поблагодарил создателя текста песни – уроженца Баянаульского района Асыгата Турганбека, автора музыки – композитора Улыкпана Жолдасова, группу «МузАРТ» за участие в съёмках клипа.

Для ролика снимали природу Баянаула: Акбет, гору Найзатас, скалу Кемпиртас, озеро Жасыбай. В клипе показаны озеро Маралды, мост «Нурлы жер», река Иртыш и город Павлодар.

Напомним, в областном центре премьерный показ ролика организовали во время концерта ко Дню Первого Президента.

Информация о выходе музыкального клипа группы «МузАРТ» появилась в сентябре. Заместитель акима области Асхат Оралов, выступая на региональном форуме, сообщил о завершении съёмок. Тогда он говорил, что казахстанские звёзды впервые снимут клип о Павлодарской области.