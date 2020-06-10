Музыкальный фонтан столицы меняет репертуар

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Музыкальный фонтан столицы меняет репертуар исходя из предпочтений горожан. Об этом сообщил аким района Есиль города Нур-Султан Берик Джакенов.

«В скором времени один из наших любимейших музыкальных фонтанов заиграет по-новому.

До 15 июня музыкальный фонтан на бульваре Нуржол временно не будет работать – ведём работу по замене порядка 300 ламп подводных прожекторов. Меняем лампы старого образца - на новые светодиодные. И хорошая новость для меломанов. Как обещал, меняем музыкальный репертуар этого фонтана исходя из ваших предложений», - сообщил аким района Есиль на своей странице в Facebook.

По его словам, специалисты программируют хореографию вручную, чтобы всё работало слаженно. «В этом деле есть свои тонкости. Процесс достаточно кропотливый», - отметил Берик Джакенов.