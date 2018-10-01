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Музыкальный фестиваль в честь дирижера Толепбергена Абдрашева пройдет в Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Известные в мире классической музыки исполнители выступят на фестивале памяти казахстанского дирижера Толепбергена Абдрашева в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Прославленные академические музыканты приедут со всех концов света в Алматы, тем самым они хотят отдать дань памяти другу, педагогу и наставнику.
Гость фестиваля, Михаил Юровский, с 2003 года - главный приглашённый дирижёр австрийского Тонкюнстлер оркестра, приостановив свои репетиции с Ла Скала, приедет в Алматы, чтобы исполнить с ГАСО Симфонию No.9 Шостаковича, и Скрипичный концерт Брамса, солировать будет наша прославленная Айман Мусаходжаева.
16 ноября приглашенный дирижер Мурад Аннамамедов, друг и сокурсник маэстро, разделит сцену с признанным пианистом, учеником Абдрашева Амиром Тебенихиным.
На планете не так много поистине ярких и талантливых пианистов, их имена известны всем любителям академической музыки. Одним из таких выдающихся музыкантов является Михаил Воскресенский, который будет солировать в день открытия фестиваля, 7 ноября. В программе - Бетховен и Малер, за дирижерским пультом - Канат Омаров.
Наследие выдающегося дирижёра Толепбергена Абдрашева и прежде являлось темой для концертных вечеров на родной для маэстро сцене Казахской государственной филармонии имени Жамбыла.
Международный фестиваль «Посвящение Маэстро» в этом ряду особенное событие. В этом году отмечается 70-летний юбилей Толепбергена Абдрашевича (1948-2007 годы).
В период с 7 по 30 ноября четыре концерта в рамках фестиваля покажут, что Толепберген Абдрашев - тонкий музыкант, сумевший не только слышать, но и в силу профессиональной привычки «видеть» музыку. Он более двадцати лет был художественным руководителем и главным дирижёром Государственного академического симфонического оркестра Республики Казахстан (ГАСО РК).
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