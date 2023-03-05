Музыкальный бренд тюркского мира – ансамблю «Туран» исполнилось 15 лет

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – 15 лет назад студенты Казахской национальной консерватории имени Курмангазы создали ансамбль «Туран». Правда, тогда у музыкантов и в мыслях не было становиться популярными и завоевывать иностранную аудиторию. Ребята-энтузиасты с особым трепетом изучали казахские народные музыкальные инструменты и старались создать уникальные в национальном колорите произведения. Сегодня ансамбль окреп, музыканты стали настоящими профессионалами, а их концерты с нетерпением ждут не только казахстанцы, но и зарубежные зрители. Как некогда скромный молодой творческий коллектив превратился в известный по всему миру этнофольклорный ансамбль, узнали корреспонденты МИА «Казинформ».

Мы просто выполнили пожелание зрителей

15 лет назад студенты консерватории имени Курмангазы решили объединиться и выступать на сцене. Тогда они вошли в состав ансамбля «Сазген Сазы». Позже выступали в рядах ансамбля «Сарын». Постепенно музыканты набирались опыта, оттачивали мастерство, их дружба тоже крепла. Их музыкальные способности невозможно было не заметить, так как каждый из артистов играл как минимум на нескольких музыкальных инструментах. Артистов сразу же заметили их старшие коллеги по цеху и посоветовали объединить усилия и создать ансамбль.







«Когда выступали в ансамбле «Сазген сазы», наши старшие братья, неравнодушные к нашему творчеству, изъявили желание оказать поддержку. Они поверили в наши способности и сказали, что мы должны создать свою творческую группу, где каждый будет играть на казахских народных музыкальных инструментах. Они нам даже подарили эти музыкальные инструменты. Было сложно поверить, что нам так просто помогают. Мы очень вдохновились и создали свое первое произведение «Қазақ елі». Позже выступали на различных лекциях, концертах. Увидев наше выступление, от преподавателей поступали приглашения выступать и на других концертах. Так и началось наше увлекательное путешествие в мир народной музыки», - рассказал участник ансамбля Максат Медеубек.







Музыканты признались, что у них и в мыслях не было создавать ансамбль.

«Зрители после концертов сами подходили и спрашивали: каковы дальнейшие планы, видим ли мы себя как отдельный ансамбль. Мы были очень тронуты. Нас удивило то, как тепло о нас отзывалась публика. Это очень мотивирует музыканта. Ты даже осознаешь полезность обществу. К тому же с раннего детства родители твердили о том, как важно возродить национальное достояние, культуру, забытые народные музыкальные инструменты. Народ просто не знает о существовании стольких видов музыкальных инструментов. Поэтому, когда появился такой интерес к нашему творчеству, мы решили создать ансамбль «Туран», - сказал Максат Медеубек.

О гастролях ансамбля: девушка из Венгрии играет на кобызе, парни из Европы – на домбре

И это было только началом их бурной музыкальной деятельности. Впереди их ждало столько сюрпризов, к которым артисты точно не были готовы. Ровно через год после создания ансамбля, музыканты отправились в Германию. На сцене знаменитого концертхауса вместе с симфоническим оркестром консерватории имени Курмангазы они исполнили поэму «Дала Сыры» композитора Актоты Раимкуловой. После этого концерта они вмиг обрели популярность. За все время их музыкальной деятельности артисты выступили с концертами в 70 странах, насчитали около 700 выступлений, не считая мелких корпоративов и семейных праздников.







За время гастрольных туров артисты впитывают в себя культуру разных стран и чувствуют духовный рост. И это тяга к новым знаниям даже вошла в привычку музыкантов. Перед созданием каждого произведения участники ансамбля долго изучают тему, читают разную литературу, стараются найти изюминку в казахских эпосах о батырах и народных сказаниях. Только потом они приступают к написанию нового произведения.

К слову, становление и творческий рост музыкантов прослеживается в выпускаемых ими альбомах. Первый веет молодостью, легкостью. Второй словно отражает их творческое развитие. В третьем - произведения глубокие, философские.

Музыканты не просто возродили народное творчество. Их выступления пробудили интерес у иностранных зрителей к владению народными музыкальными инструментами.







«За рубежом гости приходят на наш концерт с тщательной подготовкой: заранее узнают, что мы будем играть, изучают народные музыкальные инструменты. Кто-то даже научился играть на них. Одна девушка из Венгрии даже попросила мастера специально для нее смастерить кобыз. Она самостоятельно научилась играть на инструменте. Несколько парней из европейских стран учатся играть на домбре. И это не может не радовать. Нас просят сыграть одно и то же произведение по пять раз на сцене. Да, бывали такие случаи во время гастролей за рубежом. Мы выполняем то, чего ждет от нас зритель», - отметил Максат Медеубек.







Места в залах не пустуют

Действительно, за рубежом ансамбль «Туран» превратился в музыкальный бренд всего тюркского мира.

«Особенно нас любят турки. Наше произведение «Ер Туран» они выбрали в качестве гимна всего тюркского мира. В Китае мы дали запланированные 10 концертов, однако зрители попросили нас выступить еще раз. После концерта они разобрали все наши именные футболки, диски, просили автограф, делали фото на память. Мы очень удивились, что иностранная публика так тепло принимает нас в своей стране», - признался М. Медеубек.







«В первую очередь, мы считаем, что это проявление уважения к нашей культуре. Многие ошибочно думают, что национальное искусство не ценится в стране. Конечно, порой бывают моменты, когда народное искусство остается в тени. Тем не менее, на каждой презентации наших альбомов, на концертах зал никогда не пустовал. Бывало так, что даже приглашенным гостям не хватало места. И такое повторяется каждый год», - отметил он.

Одни и те же зрители по несколько раз приходят на концерты

Для зарубежных зрителей ансамбль «Туран» стал своим, родным. Их не просто ждут на концертах, им доверяют написать музыку к самым известным историческим важным фильмам и сериалам. Недавно ансамбль «TURAN» записал саундтрек ко второму сезону турецкого исторического сериала «Mendirman Jaloliddin» и таких предложений немало.

По словам музыканта Бауыржана Бекмуханбетова, в эти дни участники ансамбля полностью пишут саундтреки к сериалу «Коркыт», который состоит из четырех серий. Казахстанцы тоже гордятся достижениями своих соотечественников. Кто-то слушает «Ер-Туран» каждое утро, когда едет на работу…

«Порой одни и те же зрители по несколько раз посещают концерты. Мы задумались: чем же так притягивает их наша музыка. Оказывается, с каждым концертом они глубже понимают наши произведения. И то, что не прочувствовали на первом концерте, могут прочувствовать на следующем. Поэтому и говорят: оказывается, я не понимал вашу музыку и только сейчас понял», - поделился Бауыржан Бекмуханбетов.







О музыкантах-мультинструменталистах и планах на юбилей

Сегодня членами ансамбля являются Бауыржан Бекмуханбетов, Жанту Дадабаев, Максат Медеубек, Серик Нурмолда и Ержигит Алиев. Фишка ансамбля в том, что музыканты – мультиинструменталисты, каждый из них может играть как минимум на 30 музыкальных инструментах. Ержигит Алиев и Жанту Дадабаев относительно недавно присоединись к группе. Оба – молодые музыканты: 1998 и 1994 годов рождения. Жанту Дадабаев попал в ансамбль через кастинг.







«Несколько лет назад мы проводили отбор новых участников ансамбля. Для этого провели кастинг. Мы хотели сформировать второй состав ансамбля «Туран». Они прошли тщательный отбор, многие не выдержали. Мы требовали от них качественного выступления, умения в кратчайшие сроки влиться в коллектив и в наш ритм. Мы создали «TURAN Juniors», однако во время пандемии многие разъехались. Из них остался Жанту Дадабаев. Он и стал новым участником команды», - отметил Бауыржан Бекмуханбетов.

Этнофольклорный ансамбль «Туран» разместился в здании государственной концертной организации «Қазақконцерт» им. Розы Баглановой. По словам участника ансамбля, с приходом в «Қазақконцерт», они смогли выстроить качественную системную работу. Особенно произошли изменения в структуре работы. Раньше каждый из участников выполнял несколько функций, что мешало им полностью заниматься музыкой. Однако теперь за выполнение этих задач закрепили отдельных сотрудников, административный персонал. Поэтому музыканты полностью посвящают себя творчеству.

К празднованию юбилея ансамбль готовится очень тщательно. Запланированы концерты, съемки, выпуск альбомов. В честь своего 15-летия ансамбль посетит Швейцарию, Францию, Бельгию, Словению, Хорватию, Австрию и Венгрию. Серия концертов пройдет с 31 марта по 14 апреля. Завершающим мероприятием в конце года станет юбилейный концерт в государственной концертной организации «Қазақконцерт» им. Розы Баглановой.