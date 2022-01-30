Музыкальные вечера и комические оперы представит в феврале театр «Астана Опера»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ряд изысканных вечеров вокальной и инструментальной музыки и ярких постановок искрометных комических опер представят жителям и гостям столицы в феврале в Камерном зале им. К. Байсеитовой. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу театра «Астана Опера».

3 февраля в 19:00 пройдет концерт «Классика, романтика и современность» (В.А. Моцарт, Р. Шуман, О. Несипханов) из цикла «Казахквартет приглашает». Свою новую программу исполнит Государственный струнный квартет им. Г. Жубановой. В его состав входят лауреаты международных конкурсов Айдар Токталиев (1-ая скрипка), Алексей Лебедев (2-ая скрипка), Бекзат Сайлаубайулы (альт) и художественный руководитель – Заслуженный деятель Казахстана Ернар Мынтаев (виолончель).

В рамках концерта будут исполнены произведения эпох классицизма и романтизма, а также музыка XX века, в том числе Струнный квартет №18 ля мажор KV464 В.А. Моцарта, Струнный квартет №1 ля минор, ор.41/1 Р. Шумана и Струнный квартет О. Несипханова.

8 февраля в 19:00 любителей популярного жанра романса ждет вечер вокальной музыки «Георгий Свиридов: душа и музыка романса». Тонкую интерпретацию произведений Г. Свиридова – вокального цикла на стихи С. Есенина «Отчалившая Русь» и романсов на стихи А. Пушкина, М. Лермонтова, А. Блока, А. Исаакяна – представят Заслуженный деятель Казахстана баритон Азамат Желтыргузов и меццо-сопрано Гульжанат Сапакова. Важно отметить, что Азамат Желтыргузов является лауреатом I премии и специального приза V Международного конкурса камерных певцов им. Г. Свиридова (г. Курск, Россия, 2014) и почетным гостем этого престижного конкурса. Партия фортепиано – Долорес Умбеталиева.

11 февраля в 19:00 и 12 февраля в 17:00 в рамках полюбившегося слушателям проекта театр «Piccolo» камерным оркестром и солистами театра под управлением дирижера Руслана Баймурзина будет исполнена опера-буффа Д. Чимарозы «Тайный брак». Премьера спектакля с большим успехом прошла в «Астана Опера» в начале IX театрального сезона, постановку столичной публике представили: музыкальный руководитель и дирижер – Заслуженный деятель Казахстана Абзал Мухитдин, художественный руководитель и режиссер-постановщик – Алла Симонишвили, сценограф и художник по костюмам – Манана Гуниа, хореограф-постановщик – Заслуженный деятель Казахстана Галия Бурибаева.

14 февраля в 19:00 солисты оперы и музыканты оркестра предложат слушателям романтический концерт «Все о любви» из популярного цикла «Музыкальный салон «Bel Canto». В Камерном зале театра будут исполнены как известные, так и редко исполняемые произведения выдающихся композиторов на тему любви – романсы, песни, арии из знаменитых классических опер и инструментальные произведения. На сцену в этот вечер выйдут певцы – Заслуженные деятели Казахстана Азамат Желтыргузов, Айгуль Ниязова, Меир Байнеш, Бибигуль Жанузак, Жамиля Джаркимбаева, кавалер ордена «Құрмет» Айзада Капонова, лауреаты международных конкурсов Татьяна Вицинская, Салтанат Муратбекова, Галина Чеплакова, Асем Сембина, Елена Ганжа, Назым Сагинтай, Малика Минизини, Рамзат Балакишиев, а также флейтистка Балжан Сапарова и струнный квартет в составе: Сагикожа Ережепов, Ильяс Жидебай (скрипки), Ахмет Султанов (альт) и Ботагоз Калиева (виолончель). Партия фортепиано – Заслуженный деятель Казахстана Раушан Бескембирова, Меруерт Жекенова, Зару Жазыкбаева, Айшабиби Аскарова.

19 и 20 февраля в 17:00 в рамках проекта театр «Piccolo» пройдет зрелищная комическая опера «Шелковая лестница» итальянского классика Дж. Россини. За пульт Камерного оркестра театра встанет дирижер Руслан Баймурзин. Музыкальный руководитель постановки – Абзал Мухитдин, режиссер-постановщик – Алла Симонишвили, сценограф и художник по костюмам – Манана Гуниа.

24 февраля в 19:00 оркестр «Астана Опера» под управлением Заслуженного деятеля Казахстана Абзала Мухитдина представит слушателям концерт «Классика по-французски». Публике представится возможность услышать Поэму для скрипки с оркестром, op. 25 Э. Шоссона, Интродукцию и рондо-каприччиозо для скрипки с оркестром, op. 28 и Романс ор. 37 для флейты и оркестра К. Сен-Санса, Медитацию из оперы «Таис» (для флейты) Ж. Массне, Большую фантазию для гобоя с оркестром ор.47 Ш. Колена, Концертную симфонию ор.31 для флейты, фагота и оркестра Ж. Бреваля.

Произведения французских композиторов прозвучат в исполнении оркестра и солистов – первых скрипок оркестра Заслуженного деятеля Казахстана Багдата Абильханова, Айсулу Байкеновой и концертмейстеров оркестровых групп Алексея Косырева (флейта), Заслуженного деятеля Казахстана Дамили Махпировой (гобой), Асета Нельдыбаева (фагот).

26 февраля в 17:00 Камерный оркестр «Астана Опера» выступит в музыкальном вечере «Иоганн Себастьян Бах. Притяжение». Сольные партии в концерте исполнят известные музыканты Заслуженные деятели Казахстана, первые скрипки ведущих казахстанских творческих коллективов: концертмейстер симфонического оркестра «Астана Опера» Багдат Абильханов и концертмейстер оркестра «Академия солистов» Аскар Дуйсенбаев. В программе – музыка великого композитора Иоганна Себастьяна Баха: Концерт для скрипки с оркестром ля минор №1, Концерт для скрипки с оркестром ми мажор №2 и Концерт для двух скрипок и струнного оркестра pе минор. Солисты будут управлять оркестром, что соответствует стилистике далекой эпохи барокко.

28 февраля в 19:00 концерт Союза композиторов Казахстана «Жұбановтар әлемі» будет посвящен 95-летию выдающегося композитора-классика, педагога, публициста, общественного деятеля Народной артистки СССР Газизы Ахметовны Жубановой. В исполнении известных казахстанских музыкантов, солистов оперы и артистов оркестра «Астана Опера» прозвучат камерные и вокальные произведения Газизы Жубановой, представителей славной музыкальной династии Алиби Момбекова и Карины Измаиловой, и конечно, родоначальника династии, одного из основоположников казахстанской композиторской школы Ахмета Жубанова. В концерте также прозвучат сочинения отечественных композиторов-классиков М. Тулебаева, Е. Рахмадиева и современных авторов – Н. Танатар, С. Абдинурова, А. Абдинурова, А. Жайым, А. Тани, А. Жамбаева, А. Кадырова, Л. Жумановой, Б. Кыдырбек.