Музыкальные сюрпризы осени готовит «Астана Опера»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В сентябре в «Астана Опера» на сцене Камерного зала жителям и гостям столицы будут предложены увлекательные вечера вокальной и инструментальной музыки в исполнении именитых мастеров классического жанра. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу театра.

8 сентября в 18.00 концерт «Приношение Брамсу» представляют известные музыканты-инструменталисты – Народная артистка Казахстана, профессор Гульжамиля Кадырбекова (фортепиано), «Мәдениет қайраткері», профессор КазНУИ Серик Сырлыбаев (скрипка), в их интерпретации прозвучат сонаты и другие произведения для скрипки и фортепиано выдающегося немецкого композитора-романтика Иоганнеса Брамса. В насыщенную программу вошли Соната для скрипки и фортепиано №1 соль мажор, ор.78 и Соната для скрипки и фортепиано №2 ля мажор, ор.100 И. Брамса, Скерцо для скрипки и фортепиано до минор из Сонаты FAE, «Созерцание» для скрипки и фортепиано, ор.105, Венгерский танец №9 ми минор И. Брамса – Я. Хейфеца. В концерте также примет участие молодая пианистка Майя Сепп.

10 сентября в 18.00 Государственный струнный квартет им. Газизы Жубановой продолжает серию концертов «Под знаком Белы Бартока», посвященных140-летию одного из крупнейших представителей венгерской композиторской школы. В рамках музыкального вечера из цикла «Казахквартет приглашает» будут исполнены Струнный квартет №6 Ля мажор, ор.20 классика венской школы Й. Гайдна и Струнный квартет №2, ор.17 Б. Бартока, а также состоится премьера Струнного квартета №1 современного казахстанского композитора Сатжана Шаменова. Состав струнного квартета: Айдар Токталиев (1-я скрипка), Алексей Лебедев (2-я скрипка), Бекзат Сайлаубайулы (альт), художественный руководитель – Заслуженный деятель Казахстана Ернар Мынтаев (виолончель).

13 сентября в 19.00 состоится знаменательный музыкальный вечер «Қазақтың бұлбұлы». Концерт-презентация посвящается важному событию в жизни театра – Камерному залу «Астана Опера» будет дано имя легендарной оперной певицы Куляш Байсеитовой. Произведения из репертуара великой артистки представят звезды казахстанской оперной сцены, ведущие солисты «Астана Опера», а также солисты и солисты-стажеры оперной труппы театра: Заслуженные деятели Казахстана Азамат Желтыргузов, Жупар Габдуллина, Айгуль Ниязова, Жанат Шыбыкбаев, Меир Байнеш, Жамиля Джаркимбаева, Маргарита Дворецкая, кавалер ордена Құрмет Айзада Капонова, лауреаты международных конкурсов Беимбет Танарыков, Асем Сембина, Назым Сагинтай, Малика Минизини, Шынгыс Расылхан, Ержан Саипов, Расул Жармагамбетов, Заслуженная артистка Казахстана Галия Байгазинова. Партия фортепиано – Раушан Бескембирова, Елена Сахно, Ирина Кургузкина, Меруерт Жекенова.

15 сентября в 19.00 в концерте «Музыка осенних вечеров» свое творчество предложит слушателям инструментальный дуэт лауреатов международных конкурсов Анель Шакировой (скрипка) и Анары Камельиновой (фортепиано). Будут исполнены сочинения композиторов-классиков, написанные в сонатной форме, – Соната для скрипки и фортепиано №5 фа мажор, ор.24 («Весенняя») Л. ван Бетховена, Соната для скрипки и фортепиано №3, ор.108 ре минор И. Брамса и Соната для скрипки и фортепиано №2 ре мажор, ор. 94 BIS С. Прокофьева.