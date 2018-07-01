Музыкальные шедевры ХХ века будут представлены в «Астана Опера»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Известные казахстанские инструменталисты, а также молодые талантливые музыканты представят публике яркие произведения выдающихся композиторов прошлого столетия, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Государственного театра оперы и балета «Астана Опера».

Концерт «По страницам камерной музыки ХХ века» пройдет в камерном зале театра «Астана Опера» 1 августа.

Виртуозное владение инструментом представит жителям и гостям столицы Заслуженный деятель Казахстана, первая скрипка и солист оркестра «Астана Опера» Багдат Абильханов. Вместе с ним на сцену камерного зала выйдут блестящие музыканты - артист оркестра Курванжан Ахатов (виолончель), Динара Сартай (фортепиано), а также приглашенные солисты Каламкас Жумабаева (скрипка), Жанна Семченкова (скрипка, Москва), Павел Романенко (альт, Москва), Думан Жамалкожа (альт, Новосибирск), Ажар Кадырова (виолончель, Москва).

Прозвучит струнный квартет казахстанского композитора Хабибуллы Сетекова. В программу музыкального вечера также вошел романтический струнный секстет «Просветлённая ночь», ор. 4 Арнольда Шёнберга. Жителям и гостям столицы представят фортепианный квинтет соль минор, соч. 57 Д. Шостаковича, относящийся к числу самых значительных триумфов в его творчестве.



