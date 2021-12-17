Музыкальную семью, воспитывающую более 20 детей, навестили актюбинские полицейские

АКТОБЕ.КАЗИНФОРМ - К 30-летию Независимости актюбинские полицейские посетили многодетную семью Жетесовых, в которой воспитывается 21 ребенок, передает корреспондент МИА «Казинформ».

У Жетесовых трое своих детей, 18 детей на патронатном воспитании и под опекой. Каждый в семье Жетесовых играет на музыкальном инструменте, семейный ансамбль Жетесовых «Шашу» известен не только в области, но и далеко за его пределами.

Посетив многодетную семью, исполняющий обязанности начальника Департамента полиции Канат Алиев выразил родителям благодарность за воспитание детей, пожелал им добра, счастья.

«Мы отмечаем 30-летие Независимости Республики Казахстан, желаю вам единства и добра. Несмотря на все трудности, ваша семья вносит свой вклад в развитие страны», - сказал К. Алиев.

Супруга Омирхана Жетесова Алмагуль Ешпанова поблагодарила руководство Департамента полиции, отметив, что они воспитывают детей, обучая их искусству, и считают своим долгом вырастить детей достойными гражданами страны.

Дети в составе семейного ансамбля сыграли полицейским кюй Курмангазы «Балбырауын», а восьмилетняя Жаркынай Жетесова исполнила на жетыгене народное произведение «Кербез керік».