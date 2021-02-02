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    02:00, 02 Февраль 2021 | GMT +6

    Музыкальную эстафету к 160-летию Дины Нурпеисовой запустили в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Музыкальную эстафету к 160-летию знаменитой кюйши, композитора Народной артистки Казахской ССР, одного из наиболеее ярких культурных деятелей Дины Нурпеисовой запустили в Казахстане, передает МИА «Казинформ».

    Эстафету по исполнению кюев ученицы Курмангазы Дины Нурпеисовой начал вошедший в Книгу рекордов Гиннесса Казахстана Этно-ансамбль «Коркыт» Государственной академической филармонии акимата города Нур-Султана.

    Творческий коллектив исполнил и представил в своем аккаунте в Instagram кюй «Науаи» Д. Нурпеисовой.


    Теперь же музыкальную эстафету должны подхватить сразу три коллектива - Казахский государственный академический оркестр народных инструментов имени Курмангазы, Академический оркестр казахских народных инструментов имени Дины Нурпеисовой, Фольклорно-этнографический ансамбль «Орал сазы».

    Дина Нурпеисова родилась в 1861 году в местечке Нарын-кум ныне Западно-Казахстанской области. Игре на домбре обучалась у своего отца, а позже её наставником стал сам Курмангазы.

    В 1937 году Дину Нурпеисову по поручению известного музыковеда Ахмета Жубанова отыскал в селе Козлово Марфинского района Астраханской области и увёз в Алма-Ату домбрист Смагул Кошекбаев. И уже осенью она добилась первого успеха на втором республиканском слёте народных талантов. Здесь она мастерски исполнила свой кюй «Бұлбұл», а также произведения Курмангазы «Төремұрат» и «Қайран шешем». Жюри единогласно присудило ей первое место.

    В этом же году она была принята на работу в Казахскую филармонию, и ей присвоено звание «Заслуженный деятель искусства».

    В 1944 году ей было присвоено звание «Народная артистка Казахской ССР».

    Последний публичный концерт домбристка-ветеран дала в 1952 году в возрасте 91 года. Дины Нурпеисовой не стало 31 января 1955 года.

    Сочинения Дины Нурпеисовой стали классикой казахской домбровой музыки, в том числе кюи «Бұлбұл», «Көген түп», «Байжұма», «Жигер» и другие.


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