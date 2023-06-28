Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Карагандинская область

Музыкальная аллея появилась в Караганде

Редактор:  
Ринат Дусумов
28 Июня 2023, 21:01
Музыкальная аллея появилась в Караганде Фото: пресс-служба акимата Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Музыкальная аллея с «поющими» скамейками появилась в Караганде. Если подойти к ним поближе, начинают звучать произведения казахских композиторов и кюйши, передаёт МИА «Казинформ» со ссылкой на «Хабар 24».

Всего на аллее установлено 17 скамеек со специальным устройством воспроизведения. С помощью QR можно получить информацию об исполнителях.

Проект реализовали студенты и преподаватели Карагандинского университета имени Евнея Букетова.

По словам разработчиков, музыкальные скамейки могут работать круглый год.

«Устройство чувствует себя комфортно в любых погодных условиях, также в мороз, конечно, минимум до 30 градусов», - пояснил автор проекта Эдуард Шейнмайер.

photo
photo

Карагандинская область   Музыка   Караганда  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Дожди и усиление ветра ожидаются в Казахстане
Дожди и усиление ветра ожидаются в Казахстане
Александр Бублик снялся с матча Уимблдона-2023
Александр Бублик снялся с матча Уимблдона-2023
Прожить месяц на минимальную зарплату - столичный блогер проводит эксперимент
Прожить месяц на минимальную зарплату - столичный блогер проводит эксперимент
Елена Рыбакина сыграет с Кэти Бултер за выход в 1/8 финала Уимблдона-2023
Елена Рыбакина сыграет с Кэти Бултер за выход в 1/8 финала Уимблдона-2023
Сколько заработал первая ракетка Казахстана за исторический результат на Уимблдоне
Сколько заработал первая ракетка Казахстана за исторический результат на Уимблдоне
Перфоманс шоу военных оркестров мира прошло на площадях Астаны
Перфоманс шоу военных оркестров мира прошло на площадях Астаны
Перекрытие главных улиц Алматы и новые технологии: как сейчас строят дороги
Перекрытие главных улиц Алматы и новые технологии: как сейчас строят дороги
Женщина и двое детей едва не задохнулись в заглохшем лифте в Шымкенте
Женщина и двое детей едва не задохнулись в заглохшем лифте в Шымкенте
Из-за дефицита битума срываются сроки ремонта дорог в СКО
Из-за дефицита битума срываются сроки ремонта дорог в СКО