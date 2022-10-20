Музыкальная аллея «Күйшiлер аллеясы» в преддверии Дня Республики появилась в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Рядом с памятником знаменитой кюйши Дины Нурпеисовой в столице открыли аллею музыкантов, где установили необычный мемориал, на котором выгравированы имена сотни легендарных кюйши-музыкантов, игравших на домбре, кобызе, сыбызгы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

На каменном мемориале музыкальной аллеи «Күйшiлер аллеясы» увековечены больше сотни имен выдающихся композиторов. Все они – талантливые музыканты, которые создавали и исполняли кюи казахского народа. Памятник украшает новую аллею домбристов в столице. Место отдыха для горожан подготовили специально ко Дню Республики.

«Этот камень весит около 12 тонн. Из Алматы везти сюда, это был посильный труд. Здесь 101 человек вписан в мраморный камень. Это те люди, это те кюйши, наши деды, которые своим трудом в области искусства добились признания казахского народа», - говорит руководитель республиканского фонда «Күй анасы» Толеген Куанышев.

Списки кюйши формировала специальная научная группа из алматинской консерватории имени Курмангазы. Изучали биографию каждого музыканта, его вклад в казахскую культуру. Общественники обещают, такие памятники появятся и в других городах.

«Это дань уважения нашему великому инструменту – домбре. Домбра – это не просто музыкальный инструмент, это история казахского народа. На протяжении долгих веков струны домбры помогали людям переживать беды, преодолевать трудности, созидать, творить. Я думаю, открытие аллеи - это для воспитания подрастающих поколений», - говорит член Общественного совета города Астаны Марат Мустафин.

Мемориал установили недалеко от памятника композитору Дине Нурпеисовой. В этом сквере, которому дали символичное название «Күйшiлер аллеясы», скоро установят музыкальный фонтан и летний амфитеатр. По задумке, аллея должна стать центром народного искусства.

Фото : gov.kz