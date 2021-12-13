Музыка Великой степи прозвучит в Европе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - «Астана Опера» в рамках 30-летия Независимости Казахстана представит на популярном европейском телеканале Mezzo грандиозную симфонию тысячи участников Густава Малера, исполненную под руководством заслуженного деятеля Казахстана, главного дирижера театра «Астана Опера», прославленного маэстро Алана Бурибаева. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу театра.

«Мы начали сотрудничество с телеканалом Mezzo в канун Дня Независимости. Из многих предложенных проектов телеканал выбрал одно из величайших и редко исполняемых произведений в мире – Симфонию №8 Г. Малера, через которую можно показать высокий уровень казахстанского искусства и творческий потенциал нашей страны. Это одна из самых трудных симфоний в мире, ее исполнение в полной мере демонстрирует мастерство артистов, а также подтверждает интерес к классике и тонкое ее понимание нашей зрительской аудиторией», - подчеркнул директор «Астана Опера» заслуженный деятель Казахстана Галым Ахмедьяров.

Директор также пояснил, что Mezzo - телеканал №1 в Европе, посвященный классической музыке. - Канал сотрудничает с Ла Скала в Милане, Ковент-Гарденом в Лондоне, Метрополитен-оперой в Нью-Йорке, Парижской Национальной Оперой, с Большим театром в Москве, с Мариинским театром в Санкт-Петербурге и многими другими знаменитыми на весь мир площадками. Театр «Астана Опера» открывает новые горизонты с целью продвижения и формирования положительного имиджа нашей страны, нашего оперного, балетного, симфонического искусства за рубежом. Замечу, что Mezzo вещает на 38 стран Европы и мира, а зрительская аудитория канала составляет около 40 миллионов человек.

Так, трансляция концерта состоится 28 декабря в 01:30, 30 декабря в 17:30 и 31 декабря 06:30, а также в начале следующего года: 4 января в 04:03, 5 января в 17:00, 8 января в 15:36, 20 января в 11:05, 4 февраля в 9:00, 9 февраля в 14:42, 12 февраля в 3:49 (по времени Казахстана).

Напомним, что Симфония № 8 Г. Малера была представлена в «Астана Опера» при содействии Министерства культуры и спорта в рамках проведения в столице Международной выставки ЭКСПО-2017. Величественная ода рассказывает о силе и красоте человеческого духа.

В концерте приняли участие 1200 музыкантов, это рекорд для Казахстана. Среди них Салтанат Ахметова, Жупар Габдуллина, Айгуль Ниязова, Татьяна Вицинская, Нурлан Бекмухамбетов, Оксана Давыденко, Олег Татамиров, Таир Тажи. Наряду с известными коллективами – Симфоническими оркестрами, хорами «Астана Опера», КазНАТОБ им. Абая, Государственной хоровой капеллой им. Б. Байкадамова и Государственным академическим симфоническим оркестром РК филармонии им. Жамбыла, Государственным камерным оркестром «Академия солистов», в этом проекте приняли участие также молодые артисты. В их числе – Смешанный хор Восточно-Казахстанского училища искусств имени народных артистов братьев Абдуллиных в Усть-Каменогорске и другие коллективы.

В концерте также принимали участие детские хоры «Астана Опера», «Елигай», Казахский камерный хор Актюбинской областной филармонии им. Г. Жубановой и другие музыкальные коллективы из Нур-Султана, Алматы, Шымкента, Павлодара, Петропавловска, Актобе, Кокшетау, Семея, Уральска.

Четыре года назад Симфония № 8 Малера вызвала большой общественный резонанс, ее посетили не только музыкальные критики, культурные, общественные, политические деятели, а также американский актер и продюсер, лауреат премий «Оскар» и «Сезар» в номинации «Лучший актер» Эдриен Броуди.

«У нас есть договоренность с телеканалом Mezzo на трансляции других наших замечательных спектаклей. Кроме того, «Астана Опера» тесно работает с ведущим телеканалом «Россия-К», на котором регулярно выходят анонсы наших мероприятий. В планы театра входит расширение сотрудничества и с другими мировыми телеканалами», - заключил Галым Ахмедьяров.