Музыка из кино прозвучит в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Впервые на Большой сцене «Астана Опера» 1 и 2 февраля будут исполнены всеми любимые произведения из популярных фильмов. В программу «Мелодии экрана», подготовленную талантливым музыкантом Алиханом Идрисовым, войдут саундтреки из казахстанской и советской киноклассики, а также замечательные мелодии мультфильмов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу театра.

Музыка к кинофильмам – особый вид искусства. Найдя однажды отклик в сердце зрителя, она продолжает жить отдельно от картины, а зачастую становится значительно популярнее кино. Аншлаги, с которыми каждый год проходит ставший традиционным концерт, говорят сами за себя.

Завоевавшие огромную любовь зрителей «Мелодии экрана» в этом году будут представлены в Большом зале «Астана Опера»: до этого киномузыка исполнялась в Камерном зале им К. Байсеитовой.

«Очень благодарен руководству театра, что поддержали нашу инициативу в проведении киноконцерта в Большом зале. Я решился на этот шаг благодаря моей любимой супруге Жазире Нуржауповой. Без её поддержки этот концерт не состоялся бы», – отметил дирижер, лауреат республиканских конкурсов Алихан Идрисов.

Являясь большим поклонником советского кино, бессменный руководитель проекта уже в девятый раз готовит яркую программу, каждый раз добавляя новых красок известным мелодиям, старается составить ее так, чтобы молодёжь узнала и полюбила советских классиков.

«В студенческие годы я обратил большое внимание на музыку в фильмах, как она передаёт характер героев, сюжет и смысл фильма. Всегда было интересно, как знаменитые композиторы писали музыку к фильмам. Тогда и зародилась идея сделать киноконцерт», –говорит Алихан Идрисов.

В этом году солисты, Камерный хор под руководством заслуженного деятеля Казахстана Ержана Даутова и оркестр «Астана Опера» исполнят произведения из таких фильмов как «Мой ласковый и нежный зверь», «Берегись автомобиля», «Свой среди чужих, чужой среди своих», «Розыгрыш», «Д’Артаньян и три мушкетера». Большим подарком публике станут композиции из казахстанских фильмов «Кыз Жибек», «Ангел в тюбетейке», «Перекресток», а также из мультфильмов «Бременские музыканты» и других.

На сцену два вечера подряд – 1 и 2 февраля – выйдут заслуженный деятель Казахстана Талгат Мусабаев, Ардак Сабыр, Улпан Аубакирова, Ельтай Мустанов, Ерлан Мерекенов, Алихан Зейнолла, Рамзат Балакишиев, Расул Жармагамбетов, Ержан Саипов, Бахтияр Омаров.

Инструментальное соло на домбре исполнит Руслан Баймурзин, на трубе – Думан Орынгалиулы.

Нет ни малейшего сомнения, что зрителей ждет исключительное эстетическое удовольствие от исполнения любимых композиций, которые вызовут ностальгию по старому доброму кино.