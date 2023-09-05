Музыка из казахских опер прозвучит в столице Грузии

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - «Астана Опера» впервые выступит в Тбилиси. Грузинскую публику ждет долгожданная незабываемая встреча с музыкой из казахстанских произведений, а также мировые шедевры в исполнении ведущих солистов и при участии симфонического оркестра и хора театра под управлением заслуженного деятеля Казахстана Абзала Мухитдина. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу театра.

Гастрольный концерт «Степные мотивы в Тбилиси» состоится 23 сентября на сцене Национального государственного академического театра имени Шота Руставели.

«С каждым годом география гастролей театра «Астана Опера» расширяется. Тепло и радушно наших артистов и музыкантов встречают как в Казахстане, так и за рубежом. Каждое выступление за границей – ответственное и волнительное событие, потому что мы представляем не только свой театр, но и выступаем от имени страны, знакомим иностранцев с национальной культурой, к которой, как показывает практика, есть большой интерес по всему миру. Поэтому мы всегда включаем в программу гастролей произведения отечественных авторов – это замечательная возможность рассказать о своей стране универсальным языком музыки, понятном без слов», – отмечает директор «Астана Опера», заслуженный деятель Казахстана Галым Ахмедьяров.

Гастроли в грузинской столице обещают стать зрелищным событием. Заместитель главного дирижера «Астана Опера» Абзал Мухитдин готовит впечатляющую гала-программу, которая будет состоять из большого блока музыки казахских опер и инструментальных номеров, также прозвучат знаменитые арии и ансамбли из опер всемирно известных композиторов.

По словам маэстро, многолетнее плодотворное сотрудничество театра с грузинскими коллегами Мананой Гуния и Аллой Симонишвили найдут отражение в выставке костюмов из опер проекта «Театр Пикколо» в фойе театра им. Ш.Руставели и исполнении сцен из оперы-буффа в концерте.

«Для многих будет сюрпризом исполнение нашим солистом арии из грузинской оперы, а также звучание домбры», – поделился Абзал Мухитдин.

Артисты и музыканты серьезно готовятся к гастрольной поездке в Тбилиси: Грузия известна всему миру особой любовью к музыке, в частности, к вокальной. В программе заявлено участие ведущих солистов театра, заслуженных деятелей Казахстана: Жаната Шыбыкбаева, Салтанат Ахметовой, Айгуль Ниязовой, Медета Чотабаева, Меира Байнеша, заслуженной артистки Казахстана Жаннат Бактай, а также лауреатов международных и национальных конкурсов Гульжанат Сапаковой, Евгения Чайникова, Татьяны Вицинской, Ержана Саипова, Артура Габдиева. Директор оперной труппы театра, заслуженный деятель Казахстана Азамат Желтыргузов.