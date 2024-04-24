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    22:23, 23 Апрель 2024 | GMT +6

    Музыкально-драматический театр имени Калибека Куанышбаева получил статус Национального

    Музыкально-драматический театр имени Калибека Куанышбаева получил статус Национального
    Фото: Минкультуры

    Указом Президента РК Касым-Жомарта Токаева Казахскому государственному академическому музыкально-драматическому театру имени Калибека Куанышбава присвоен статус Национального, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство культуры и информации РК.

    Театр, культурная жизнь которого насчитывает более тридцати лет, открылся в 1991 году. Первой постановкой стало произведение Габита Мусрепова «Ақан Сері - Ақтоқты».

    В 1993 году, в год столетия Калибека Куанышбаева, театр был назван в его честь. 14 декабря 2011 года ему был присвоен статус «Академический театр».

    Свою первую награду «За доблестный труд в развитии искусства» коллектив театра получил в 1996 году на Международном театральном фестивале «Туганлык» среди тюркоязычных государств в городе Уфа.

    С момента подписания указа Главой государства театр носит название Казахский Национальный музыкально-драматический театр имени Калибека Куанышбаева.

    Теги:
    Культура Минкультуры и информации Токаев Касым-Жомарт Астана Театр
    Аружан Сердалина
    Автор
    Аружан Сердалина
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