+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -4 °С
Алматы: 0 °С
USD 432.93 EUR 496.18
RUB 5.7 CNY 68.07
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Мужской хоккейный турнир на Олимпиаде в Пекине стартует 9 февраля

8 Февраля 2022 21:54
Поделиться:
Мужской хоккейный турнир на Олимпиаде в Пекине стартует 9 февраля

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Мужской хоккейный турнир на Олимпийских играх в Пекине пройдет с 9 по 20 февраля. Будет разыгран один комплект наград, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Дмитрий Морозов: Результатом доволен, но есть над чем работать
Шавкат Рахмонов вошел в топ лучших непобежденных бойцов MMA в мире Владислав Киреев: Гонка в Пекине стала одой из самых удачных в моей карьере Назначен новый капитан сборной Казахстана  по греко-римской борьбе

В число главных фаворитов турнира входят сборные России, Финляндии и Канады. В отсутствии игроков НХЛ сборная США, состоящая из игроков студенческих лиг, воспринимается в качестве «темной лошадки».

Из европейских команд шансы на медали имеют сборные Швеции и Чехии.

На домашней Олимпиаде выступит сборная Китая, участие которой было одобрено Международной федерацией хоккея (IIHF) без прохождения квалификации. Все игроки представляют клуб КХЛ «Куньлунь Ред Стар».

Мужская сборная Китая по хоккею ни разу не участвовала в элитном дивизионе мирового первенства.

Олимпийский турнир в Пекине пройдет с тремя группами по четыре команды в каждой.

Мужской хоккейный турнир. Состав групп:

А: Канада, США, Германия, Китай

В: ОКР, Чехия, Швейцария, Дания

С: Финляндия, Швеция, Словакия, Латвия

Финальный матч пройдет 20 февраля в день закрытия Олимпийских игр в Пекине.


Подписывайтесь на наш канал:

#Спорт   #Олимпиада   #Китай   #Хоккей   #Олимпиада-2022  
Поделиться:

Автор:

Руслан Сулейменов

Новости по теме
Дмитрий Морозов: Результатом доволен, но есть над чем работать
Шавкат Рахмонов вошел в топ лучших непобежденных бойцов MMA в мире
Владислав Киреев: Гонка в Пекине стала одой из самых удачных в моей карьере
Назначен новый капитан сборной Казахстана  по греко-римской борьбе
Популярное
1 Глава государства поручил Правительству предоставить предложения по возврату незаконно вывезенных за рубеж финансовых средств
2 Началось расширенное заседание Правительства под председательством Президента РК
3 Навести порядок на рынке «Алтын Орда» в Алматы поручил Глава государства
4 Президент РК поручил проверить распространяемые в соцсетях сведения об отечественном автопроме
5 Мужчины, раздававшие арматуру участникам массовых беспорядков, задержаны в Алматы
6 Президент РК поставил конкретную задачу перед акимами районов
Читайте также
Итоги выступлений казахстанцев на Олимпиаде в Пекине 8 февраля
Казахстанский конькобежец дебютировал на Олимпийских играх
Глава государства поручил Правительству предоставить предложения по возврату незаконно вывезенных за рубеж финансовых средств
Началось расширенное заседание Правительства под председательством Президента РК
Навести порядок на рынке «Алтын Орда» в Алматы поручил Глава государства
Президент РК поручил проверить распространяемые в соцсетях сведения об отечественном автопроме
Мужчины, раздававшие арматуру участникам массовых беспорядков, задержаны в Алматы
Президент РК поставил конкретную задачу перед акимами районов
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz

Архив