Мужская сборная Нур-Султана по асык ату стала четырехкратным чемпионом страны

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Мужская сборная из Нур-Султана выиграла республиканский чемпионат по национальному виду спорта асык ату, заняв первое место. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на страницу столичного акимата в Instagram.

Таким образом, столичная команда, в составе которой играли Адильхан Жумагулов, Мырзамурат Кайыпбеков, Нурканат Молжигитов, в четвертый раз сохранила свой чемпионский титул. Второе место досталось спортсменам из Туркестанской области. Третье – у сборной из Акмолинской области.

Столичная женская команда по бес асык, которую представляли Анаргуль Ходжаниязова, Айжан Серикова, Улжалгас Худайбердиева, заняла второе место. Они уступили спортсменкам из Костанайской области и опередили сборную Северо-Казахстанской области.

Всего в чемпионате Казахстана среди взрослых, проходившем с 5 по 9 ноября, приняли участие 12 команд. Первенство проводилось в онлайн-режиме.

В национальном спорте состязались сборные из Жамбылской, Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Костанайской, Атырауской, Павлодарской, Кызылординской, Акмолинской, Туркестанской, Карагандинской областей, а также из Нур-Султана и Шымкента.

Отметим, на сегодня в столице асык ату занимаются около 300 спортсменов разных возрастных категорий.