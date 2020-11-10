+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 1 °С
Алматы: 13 °С
USD 431.1 EUR 511.8
RUB 5.59 CNY 65.54
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Мужская сборная Нур-Султана по асык ату стала четырехкратным чемпионом страны

10 Ноября 2020 13:21
Поделиться:
Мужская сборная Нур-Султана по асык ату стала четырехкратным чемпионом страны

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Мужская сборная из Нур-Султана выиграла республиканский чемпионат по национальному виду спорта асык ату, заняв первое место. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на страницу столичного акимата в Instagram.

Новости по теме
«Барыс» на выезде сыграет против ярославского «Локомотива»
Дмитрий Попко вышел во второй круг турнира в США Казахстанский боксер с титулом WBC выйдет на ринг с непобежденным американцем В допинг-пробе Бауыржана Исламхана найден запрещенный препарат

Таким образом, столичная команда, в составе которой играли Адильхан Жумагулов, Мырзамурат Кайыпбеков, Нурканат Молжигитов, в четвертый раз сохранила свой чемпионский титул. Второе место досталось спортсменам из Туркестанской области. Третье – у сборной из Акмолинской области.

Столичная женская команда по бес асык, которую представляли Анаргуль Ходжаниязова, Айжан Серикова, Улжалгас Худайбердиева, заняла второе место. Они уступили спортсменкам из Костанайской области и опередили сборную Северо-Казахстанской области.

Всего в чемпионате Казахстана среди взрослых, проходившем с 5 по 9 ноября, приняли участие 12 команд. Первенство проводилось в онлайн-режиме.

В национальном спорте состязались сборные из Жамбылской, Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Костанайской, Атырауской, Павлодарской, Кызылординской, Акмолинской, Туркестанской, Карагандинской областей, а также из Нур-Султана и Шымкента.

Отметим, на сегодня в столице асык ату занимаются около 300 спортсменов разных возрастных категорий.


Подписывайтесь на наш канал:

#Нур-Султан   #Спорт  
Поделиться:
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz

Архив