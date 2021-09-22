Мужская сборная Казахстана по волейболу совершила рывок в мировом рейтинге

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - После недавнего выступления в чемпионате Азии по волейболу мужская национальная сборная команда Республики Казахстан поднялась в мировом рейтинге Международной федерации волейбола (FIVB) на 13 позиций, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на КФВ.

Так, дружина Казахстана под руководством Бориса Гребенникова поднялась с 78-го места на 65-ое, успешно отыграв три матча в рамках чемпионата Азии-2021 в Японии.

Напомним, что чемпионат Азии по волейболу среди мужских команд прошёл в японском городе Тибе с 12-го по 19-ое сентября. Наша мужская сборная финишировала в главном азиатском турнире по волейболу на 11 месте.