РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    22:42, 21 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Мужская сборная Казахстана по волейболу совершила рывок в мировом рейтинге

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - После недавнего выступления в чемпионате Азии по волейболу мужская национальная сборная команда Республики Казахстан поднялась в мировом рейтинге Международной федерации волейбола (FIVB) на 13 позиций, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на КФВ.

    Так, дружина Казахстана под руководством Бориса Гребенникова поднялась с 78-го места на 65-ое, успешно отыграв три матча в рамках чемпионата Азии-2021 в Японии.

    Напомним, что чемпионат Азии по волейболу среди мужских команд прошёл в японском городе Тибе с 12-го по 19-ое сентября. Наша мужская сборная финишировала в главном азиатском турнире по волейболу на 11 месте.


    Теги:
    Спорт Соотечественники
    Сейчас читают
    01:20, 02 Октябрь 2023
    Казахстан опустился в медальном зачете Азиады
    00:51, 02 Октябрь 2023
    Восемь казахстанских фильмов покажут на Ташкентском кинофестивале
    00:29, 02 Октябрь 2023
    Палаты дневного стационара появятся в акмолинском СИЗО
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!