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Мужская сборная Казахстана по спортивной гимнастике завоевала бронзу чемпионата Азии

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
16 Июня 2023, 02:49
Мужская сборная Казахстана по спортивной гимнастике завоевала бронзу чемпионата Азии Фото: Спортты дамыту дирекциясы

СИНГАПУР. КАЗИНФОРМ - Мужская сборная Казахстана по спортивной гимнастике завоевала бронзу в командном зачете на чемпионате Азии в Сингапуре. Благодаря этому результату команда впервые вышла на командный чемпионат мира, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на kazgymfederation.

Это исторический результат для казахстанской спортивной гимнастики. Первое место заняла команда Китая, а второе место заняла команда Японии. Вклад в победу внесли Нариман Курбанов, Милад Карими, Дмитрий Патанин, Дияс Тойшыбек, Алишер Тойбазаров и Ильяс Азизов.

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