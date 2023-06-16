Мужская сборная Казахстана по спортивной гимнастике завоевала бронзу чемпионата Азии

СИНГАПУР. КАЗИНФОРМ - Мужская сборная Казахстана по спортивной гимнастике завоевала бронзу в командном зачете на чемпионате Азии в Сингапуре. Благодаря этому результату команда впервые вышла на командный чемпионат мира, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на kazgymfederation.

Это исторический результат для казахстанской спортивной гимнастики. Первое место заняла команда Китая, а второе место заняла команда Японии. Вклад в победу внесли Нариман Курбанов, Милад Карими, Дмитрий Патанин, Дияс Тойшыбек, Алишер Тойбазаров и Ильяс Азизов.