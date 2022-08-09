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Мужская сборная Казахстана одержала победу на Кубке Азии по хоккею в зале
9 Августа 2022 19:16

Мужская сборная Казахстана одержала победу на Кубке Азии по хоккею в зале

БАНГКОК. КАЗИНФОРМ - Мужская сборная Казахстана по хоккею в зале сыграла против национальной командой Сингапура на Кубке Азии, который в эти дни проходит в столице Таиланда Бангкоке, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Девятого августа казахстанские хоккеисты в зале одержали разгромную победу над соперниками из Сингапура со счетом 6:1.

Лучшим игроком матча был признан казахстанец Арман Елубаев.

Вчера, восьмого августа, казахстанские спортсмены потерпели поражение от сборной Индонезии.





Фото: sports.kz


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