Мужская сборная Казахстана досрочно получила первого финалиста ЧА-2022 по боксу

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Пресс-служба Казахстанской федерации бокса выступила с важным заявлением о проходящем в Аммане (Иордания) чемпионате Азии-2022, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

«Серик Темиржанов досрочно вышел в финал чемпионата Азии. Его соперник из Индии не выйдет сегодня на ринг», - говорится в сообщении КФБ в Instagram.

Напомним, что Темиржанову в полуфинале весовой категории до 57 килограммов должен был противостоять Хуссам Уддин Мохаммед.

Казахстан сегодня представят еще 11 спортсменов.

Фото:sports.kz