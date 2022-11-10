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    15:41, 10 Ноябрь 2022 | GMT +6

    Мужская сборная Казахстана досрочно получила первого финалиста ЧА-2022 по боксу

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Пресс-служба Казахстанской федерации бокса выступила с важным заявлением о проходящем в Аммане (Иордания) чемпионате Азии-2022, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    «Серик Темиржанов досрочно вышел в финал чемпионата Азии. Его соперник из Индии не выйдет сегодня на ринг», - говорится в сообщении КФБ в Instagram.

    Напомним, что Темиржанову в полуфинале весовой категории до 57 килограммов должен был противостоять Хуссам Уддин Мохаммед.

    Казахстан сегодня представят еще 11 спортсменов.


    Фото:sports.kz

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