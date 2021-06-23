Мужская работа: защищать слабых, противостоять преступникам – полицейский из Шу

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Тривиальная семейная ссора в городе Шу Жамбылской области переросла в трагедию, передает корреспондент МИА «Казинформ».

О том, как, улаживая семейный конфликт в городе Шу Жамбылской области, полицейский получил серьезные ножевые ранения и оказался на больничной койке, о сложной работе участковых инспекторов полиции в интервью корреспонденту МИА «Казинформ» рассказал участковый инспектор отдела местной полицейской службы Шуского районного отдела полиции капитан полиции Бекгали Джаксылыков.

Напомним, вечером 8 июня 2021 года жительница города Шу позвонила в Шуский районный отдел полиции и сообщила, что между нею и ее гражданским мужем произошел конфликт. Прибывшего по вызову участкового инспектора полиции мужчина несколько раз ударил ножом и скрылся с места происшествия. Пострадавший полицейский был доставлен в Шускую городскую больницу. На данное время подозреваемый задержан. Ведется досудебное расследование по статье 380-1 части 1 Уголовного Кодекса Республики Казахстан «Применение насилия в отношении представителя власти».

Капитану полиции Бекгали Джаксылыкову 31 год, он уроженец Шуского района, родом из села Бельбасар. После школы получил высшее образование в Алматинском педагогическом институте имени Абая, на юридическом факультете.

С 2012 года Бекгали Джаксылыков служит в рядах полиции. Женат, воспитывает трехлетнего сына.

- Бекгали Джаркымбаевич, расскажите, пожалуйста, как всё было?

- По сути, обычная бытовая семейная ссора, такие частенько бывают. Вечером уже, когда находился на работе, примерно в 22:50, поступил вызов от 37-летней жительницы моего административного участка. После чего выехал на вызов.

Дело происходило на улице, во дворе жилого дома – участники этой ссоры после распития спиртных напитков сильно ругались между собой. В таких случаях и при таких обстоятельствах люди, конечно, себя не контролируют.

Слово за слово – и 27-летний подвыпивший мужчина с ножом погнался за своей сожительницей. Женщина оказалась в опасности. Я встал на его пути, спрятал женщину за спину, увел от угрозы. Тогда он напал на меня, нанес шесть ножевых ранений. Мне удалось отнять у него нож - и он убежал. Я, как положено, передал информацию руководству, доложил обстановку и дал ориентировку, кого надо искать. После чего прохожие, которые там находились, доставили меня в больницу. А наши оперативные полицейские задержали нападавшего мужчину.

- Как происходило задержание?

- Как обычно - объявили планы «Сирена-1» и «Перехват». Подключили к оперативно-розыскным мероприятиям личные составы департамента полиции, а также Шуского, Кордайского, Мойынкумского, Рыскуловского районных отделов полиции. Задержали подозреваемого в селе Алга Шуского района, это в двух километрах от города Шу. Выяснилось, что он был в состоянии алкогольного опьянения легкой степени. Сейчас подозреваемый находится в изоляторе временного содержания в Шуском районе, ведется досудебное расследование.

- Как Вы себя чувствуете?

- Сейчас, через две недели, уже гораздо лучше. А тогда в тяжелом состоянии поступил в реанимацию Шуской городской больницы. Потом перевели в хирургическое отделение, там прооперировали - зашивали шесть ножевых ранений, одно проникающее. На данный момент уже вышел из больницы, сейчас дома на амбулаторном лечении. Спасибо нашим врачам - чувствую себя вполне нормально.

- Это впервые такой вызов с тяжелыми последствиями?

- Всяко бывает… Когда как - все вызовы разные, идентичных нет. Административный участок у нас большой. Обслуживаем самую «горячую точку» в городе Шу – это микрорайон Запад. Здесь проживает 21 тысяча жителей, нас четверо участковых инспекторов, работаем все вместе. Работы хватает. В тот день один наш участковый находился на больничном, только трое обслуживали участок. Как-то так получилось, что на вызов поехал я один.

- Какое наказание грозит подозреваемому?

- По статье 380-1 части 1 Уголовного Кодекса Республики Казахстан «Применение насилия в отношении представителя власти» наказание предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет.

- Бекгали Джаркымбаевич, как Вы пришли в полицию – по призванию или по воле случая?

- В полицию шел целенаправленно, десятый год будет, как служу в структуре МВД. Данный административный участок обслуживаю с 2015 года, шесть лет уже.

В 2019 году участвовал в республиканском конкурсе «Лучший участковый Казахстана». В 2020 году за «Лучшего участкового» на областном уровне дали автомашину «Нива». Вручали автомобиль наш руководитель департамента полиции Жамбылской области генерал-майор полиции Жанат Сулейменов и аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев.

Несмотря на все эти сложности, проблемы и трагедии, с которыми мы сталкиваемся в ходе полицейской службы, моя работа мне нравится – защищать слабых, противостоять преступникам, поддерживать общественный порядок на вверенной территории. В чем-то это и педагогическая работа, так как в нашу задачу входит не столько наказать за преступление, сколько предупредить, предостеречь, помочь людям стать на правильный путь. Это самая настоящая мужская работа.

- Спасибо за беседу, Бекгали Джаркымбаевич! Здоровья Вам и легкой службы!