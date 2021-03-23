Мужская команда Казахстана стала третьей на этапе Кубка мира по стендовой стрельбе

НЬЮ-ДЕЛИ. КАЗИНФОРМ - Мужская команда Казахстана по стендовой стрельбе заняла третье место на этапе Кубка мира по стендовой стрельбе в Нью-Дели, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Спортсмены добились успеха в дисциплине «скит». Его авторами стали Давид Почивалов, Эдуард Ещенко, Александр Мухамедиев. Первое место осталось за Индией. Вторыми стали спортсмены из Катара.

Добавим, что ранее женская команда в этом же виде программы стала первой, а Зоя Кравченко в индивидуальных соревнованиях завоевала «серебро».



