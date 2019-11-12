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Мужская команда Казахстана по современному пятиборью стала третьей на ЧА

12 Ноября 2019 22:00
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Мужская команда Казахстана по современному пятиборью стала третьей на ЧА

УХАНЬ. КАЗИНФОРМ - В Ухане (Китай) завершились мужские командные соревнования в рамках чемпионате Азии по современному пятиборью. Казахстанским спортсменам удалось попасть на пьедестал почета, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Команду Казахстана представили Павел Ильяшенко, Владислав Сухарев и Владислав Мищенко. Наши спортсмены по итогам выступления смогли завоевать бронзовую медаль. Первое место осталось за Южной Кореей.

«Серебро» в активе китайских пятиборцев. Добавим, что ранее Ильяшенко и Елена Потапенко завоевали олимпийские лицензии.

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Ключевые слова: Спорт,
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