Мужская команда Казахстана по современному пятиборью стала третьей на ЧА

УХАНЬ. КАЗИНФОРМ - В Ухане (Китай) завершились мужские командные соревнования в рамках чемпионате Азии по современному пятиборью. Казахстанским спортсменам удалось попасть на пьедестал почета, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Команду Казахстана представили Павел Ильяшенко, Владислав Сухарев и Владислав Мищенко. Наши спортсмены по итогам выступления смогли завоевать бронзовую медаль. Первое место осталось за Южной Кореей.

«Серебро» в активе китайских пятиборцев. Добавим, что ранее Ильяшенко и Елена Потапенко завоевали олимпийские лицензии.