Мужская команда Казахстана по фехтованию на шпаге завоевала «бронзу» на турнире во Франции

Мужская команда Казахстана по фехтованию на шпаге завоевала бронзовую медаль на турнире Challenge Monal в Сен-Мор-де-Фоссе, сообщает Olympic.kz.

Казахстанские шпажисты дошли до полуфинала соревнований. В этом раунде им противостояла Франция.

Встреча завершилась победой соперников со счетом 45-36.

В матче за третье место Казахстан бился с Израилем. Казахстанские фехтовальщики одержали победу, завоевав в итоге бронзовую медаль.

Команду на турнире представили Руслан Курбанов, Эльмир Алимжанов, Вадим Шарлаимов, Ерлик Сертай.