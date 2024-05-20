21:25, 19 Май 2024 | GMT +6
Мужская команда Казахстана по фехтованию на шпаге завоевала «бронзу» на турнире во Франции
Мужская команда Казахстана по фехтованию на шпаге завоевала бронзовую медаль на турнире Challenge Monal в Сен-Мор-де-Фоссе, сообщает Olympic.kz.
Казахстанские шпажисты дошли до полуфинала соревнований. В этом раунде им противостояла Франция.
Встреча завершилась победой соперников со счетом 45-36.
В матче за третье место Казахстан бился с Израилем. Казахстанские фехтовальщики одержали победу, завоевав в итоге бронзовую медаль.
Команду на турнире представили Руслан Курбанов, Эльмир Алимжанов, Вадим Шарлаимов, Ерлик Сертай.