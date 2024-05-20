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    21:25, 19 Май 2024 | GMT +6

    Мужская команда Казахстана по фехтованию на шпаге завоевала «бронзу» на турнире во Франции

    фехтование
    Фото: Olympic.kz

    Мужская команда Казахстана по фехтованию на шпаге завоевала бронзовую медаль на турнире Challenge Monal в Сен-Мор-де-Фоссе, сообщает Olympic.kz.

    Казахстанские шпажисты дошли до полуфинала соревнований. В этом раунде им противостояла Франция.

    Встреча завершилась победой соперников со счетом 45-36.

    В матче за третье место Казахстан бился с Израилем. Казахстанские фехтовальщики одержали победу, завоевав в итоге бронзовую медаль.

    Команду на турнире представили Руслан Курбанов, Эльмир Алимжанов, Вадим Шарлаимов, Ерлик Сертай.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Франция Фехтование Медаль
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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