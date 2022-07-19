19 Июля 2022 17:01
Мужская команда Казахстана по баскетболу завершила выступление на Кубке Азии
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанские баскетболисты не смогли пробиться в плей-офф Кубка Азии в Индонезии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.
«Степные волки» оспаривали в дуэли с командой Сирии право на участие в следующем раунде.
Матч завершился со счетом 77:67 в пользу соперников.
Таким образом, Сирия пробилась в квалификацию на четвертьфинал, а Казахстан (три поражения из трех) не преодолел групповой этап и завершил выступления на Кубке Азии.
Фото: olympic.kz
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