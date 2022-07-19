19 Июля 2022 17:01

Мужская команда Казахстана по баскетболу завершила выступление на Кубке Азии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанские баскетболисты не смогли пробиться в плей-офф Кубка Азии в Индонезии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

«Степные волки» оспаривали в дуэли с командой Сирии право на участие в следующем раунде.

Матч завершился со счетом 77:67 в пользу соперников.

Таким образом, Сирия пробилась в квалификацию на четвертьфинал, а Казахстан (три поражения из трех) не преодолел групповой этап и завершил выступления на Кубке Азии.

Фото: olympic.kz