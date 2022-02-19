Мужская команда Казахстана по баскетболу узнала соперников на Кубке Азии-2022

ДЖАКАРТА. КАЗИНФОРМ - В столице Индонезии, в городе Джакарта состоялась жеребьевка Кубка Азии среди мужских команд 2022 года, по итогам которой стали известны соперники Национальной сборной Казахстана. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Оlympic.kz.

Кубок Азии по баскетболу среди мужчин (ранее назывался Кубок Азиатских баскетбольных ассоциаций) — международный турнир по баскетболу, проводимый с 1960 года раз в два года под эгидой ФИБА Азия. Является квалификационным турниром для азиатских команд на Чемпионат мира и Олимпийский турнир. Является самым престижным турниром для мужских национальных сборных по баскетболу в Азии. Действующий чемпион - сборная Австралии (2017).

Предстоящий 30-й юбилейный розыгрыш Кубка Азии 2022 года пройдет с 12 по 24 июля 2022 года в Индонезии, в городе Джакарта.

Страны участники турнира: за Кубок Азии будут бороться 16 команд прошедших квалификационный отбор - хозяева турнира сборная Индоненизии, Австралия, Бахрейн, Китай, Китайский Тайбэй, Индия, Иран, Япония, Иордания, Казахстана, Корея, Ливан, Новая Зеландия, Филиппины, Саудовская Аравия и Сирия.

Итоги жеребьевки: «Степные волки» попали в группу «C» вместе со сборными Ирана, Японии и Сирии.

Напомним, отборочный турнир на континентальное первенство, стартовал в феврале 2020 года. Мужская национальная сборная Казахстана начала свою борьбу за путевку на розыгрыш Кубка с двух домашних матчей, которые проходили в городе Нур-Султан на новой современной спортивной арене Жекпе-Жек. Тогда Степные волки вырвали боевую победу у сборной Палестины - 79:76 и незначительно уступили команде Иордании - 68:71.

Матчи второго игрового окна квалификации, которые должны были состояться в ноябре 2020 года, в связи с распространением пандемии КОВИД-19, были перенесены на конец февраля 2021 года года и прошли в столице Бахрейна, городе Манама. В повторной встрече против сборной Палестины наша команда уверенно закрепила успех - 56:93, а обе игры против сборной Шри-Ланки завершились безоговорочной победой подопечных Эмиля Райковича - 52:111 и 107:37. В заключительном матче квалификации сборной Казахстана, к сожалению, не удалось взять реванш у иорданцев на их площадке - 80:70.

Таким образом, наша команда прошла на Кубок Азии со второго места в группе с четыремя победами в шести проведенных матчах.