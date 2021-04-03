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    23:00, 02 Апрель 2021 | GMT +6

    Мужская и женская велогонка Parix-Roubaix перенесены на октябрь 2021 года

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международный союз велосипедистов (UCI) объявил, что классика-Монумент Париж-Рубэ (Parix-Roubaix) и первый выпуск женской Париж-Рубэ переносятся с 11 апреля на первые выходные октября 2021 года. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.

    Даты проведения изменены из-за тяжёлой ситуации с пандемией COVID-19, сложившейся во Франции. Мужская классика – Монумент Париж-Рубэ пройдёт 3 октября 2021 года, женский выпуск Париж-Рубэ – 2 октября 2021 года. Новые даты проведения одобрены заинтересованными лицами (организаторами, командами, гонщиками).

    «Для Международного союза велосипедистов и велосипедного сообщества очень важно, чтобы обе гонки состоялись в 2021 году. Я рад, что новые даты подходят всем заинтересованным лицам. Париж-Рубэ – один из монументов календаря Мирового тура UCI, а женский выпуск Париж-Рубэ пройдёт в этом году впервые как велогонка календаря женского Мирового тура UCI», - отметил Давид Лаппартьен, президент UCI.

    «В высшей степени популярная классика, в которой принимали участие многие великие чемпионы, за которой следят миллионы болельщиков 190 стран мира, Париж-Рубэ также источник гордости для всего региона О-де-Франс (Hauts-de-France). Это ключевая для региона велогонка, являющаяся частью его истории. Поэтому мы рады объявить, что «Королева Классик» вернётся в 2021 году, и по легендарному маршруту Париж-Рубэ впервые пройдёт женская велогонка», - сказал Кристиан Прюдомм, директор по велоспорту Amaury Sport Organisation.



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