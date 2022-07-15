15 Июля 2022 11:44

Мужчины в Казахстане совершают самоубийства в пять раз чаще женщин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане мужчины решаются на суицид в 4-5 раз чаще, чем женщины, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ranking.kz.

При изучении самого явления суицида в целом и суицида мужчин в частности возникает целый ряд проблем, связанных, в первую очередь, с отсутствием данных, которые даже в странах с развитой системой статистического учета не могут считаться абсолютно полными. Качественные данные об уровне самоубийств есть только в 87 из 183 стран, в отношении которых ВОЗ проводила оценку в 2019 году.

В своих отчетах ВОЗ оценивает качество предоставляемых данных индексами от 1 до 4. Страна с индексом качества 1 имеет данные за несколько лет с высокой полнотой и качеством определения причин смерти. Индекс 2 означает умеренные проблемы с качеством, индекс 3 — серьезные. Индекс 4 означает, что данные регистрации смерти недоступны или непригодны для использования.

В последнем отчете за 2019 год ВОЗ оценила качество данных в Казахстане индексом 1, в отличие от индекса 2 в отчете за 2016 год. Насколько этот индекс отражает реальность, судить сложно. Если одним из критериев оценки является определение причин суицида, то, по официальным данным Комитета по правовой статистике за тот же 2019 год, в Казахстане установлено только 27% факторов.

Внимание СМИ и политиков в Казахстане в основном приковано к обсуждению подростковых суицидов. Несмотря на важность этой темы, за последний год только 4% всех самоубийств были совершены людьми младше 18 лет, и эта тенденция повторяется из года в год.

В группе риска прежде всего находятся взрослые люди. А среди них — мужчины, на долю которых приходится 76% всех самоубийств, совершенных людьми в возрасте 18–75 лет и старше.

По данным Комитета по правовой статистике, наиболее распространенными факторами среди в принципе установленных в 2021 году были одиночество (27%) и финансовые трудности, банкротство и долги (28%).

Мужчины в Казахстане больше всего подвержены самоубийствам в зрелом возрасте 35–54 лет. С 2015-го по 2021 год эта возрастная категория совершила треть всех самоубийств среди представителей обоих полов.

В этом возрасте мужчины вкладываются в работу как в способ построить свою мужскую идентичность, говорится в исследовании Samaritans. Безработица на этом жизненном этапе вызывает глубокую тревогу, поскольку она подрывает ожидания мужчин в отношении стабильности и безопасности; мужчины без работы лишены важного источника ценной мужской идентичности. Они могут переживать безработицу в середине жизни как двойную неудачу, будучи не в состоянии выполнить два главных требования мужской роли: быть занятым и «обеспечивать» семью.

Фото: english.cdn.zeenews.com