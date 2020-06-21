Мужчины сами отодвигаются на второй план – отец 13 детей поделился советами в воспитании

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Отец 13 детей Мурат Кабылбаев из Акмолинской области в Международный день отца поделился полезными рекомендациями касательно воспитания, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Поздравляю всех отцов с этим праздником! Желаю мира и благополучия во всех семьях. Хотелось бы, чтобы все отцы повернулись в сторону своих детей и уделяли им больше внимания. Почему-то роль отцов в воспитании детей отходит на второй план – отцы сегодня по большой части взваливают на себя только бремя добытчика, финансовое обеспечение», - сказал Мурат Кабылбаев в телефонном разговоре с корреспондентом Казинформа.

А воспитание детей, по его словам, многие взвалили на своих жен.

«Хочется, чтобы отцы уделяли больше внимания духовному воспитанию своих детей, чтобы дети чувствовали присутствие своего отца – не просто, как снабженца в семье, а настоящего отца, за которым ребенок будет чувствовать себя уверенно, сильным духовно и физически. Чтобы взрослея, ребенок чувствовал отцовскую поддержку, что дает определенный смысл в будущем становлении ребенка, как личности. Отцы дают детям физическое воспитание и духовную силу, что очень важно для будущего ребенка. Это сила духа, сила тела, при правильном воспитании со стороны отца, ребенок растет уверенным в себе. Дети растут отражением своих родителей, поэтому нельзя забывать об этом и нужно постоянно показывать им пример во всем», - отметил многодетный папа.

Будучи отцом приемных детей, М. Кабылбаев признался, что многие люди обращаются к нему за консультацией по вопросам усыновления.

«И очень печально, что в вопросах усыновления особую активность проявляют мамы. Между тем, хотелось бы видеть активность и интерес в этом плане и со стороны отцов. Я заметил такую тенденцию на примерах тех, кто ко мне обращается за советом в проблемных вопросах воспитания приемных детей, что отцы прячутся за спинами своих жен, перекладывая ответственность на них. И не хотят участвовать в решении таких проблем. Это очень неправильная позиция, и ребенок это чувствует. Ребенок должен чувствовать плечо отца, так должно быть. Если этого не будет, есть риск возникновения неправильных ориентиров у детей», - заключил М. Кабылбаев.

М. Кабылбаев – бывший имам, 15 лет проработавший духовным управляющим округа. В свое время он не побоялся ответственности и решил усыновлять детей, оставшихся без попечения родителей. Сейчас он с супругой воспитывает 13 детей, из которых 12 – приемные.

Напомним, 21 июня весь мир отмечает Международный день пап. Согласно исследованию ООН, казахстанские мужчины стали больше смотреть за детьми во время пандемии.