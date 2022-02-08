Мужчины, раздававшие арматуру участникам массовых беспорядков, задержаны в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Мужчины, раздававшие арматуру участникам массовых беспорядков, задержаны в Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

По данным Управления по противодействию экстремизму ДП Алматы, задержаны шестеро мужчин в возрасте от 20 до 24 лет.

– Установлено, что подозреваемые в ночь на 5 января в одном из домов в микрорайоне «Шанырак» с помощью болгарки заготавливали отрезки металлической арматуры (70 см), а на следующий день раздавили ее участникам массовых беспорядков. К слову, этот процесс случайные очевидцы сняли на камеру своего сотового телефона. Из видео видно, что люди из кузова Газели «отпускают» металлические прутья. Действо происходило по проспекту Толе би в восточном направлении. Участники противоправных действий установлены и задержаны. Они признались, что намеренно всю ночь готовили металлические прутья, чтобы раздать их участникам беспорядков для нанесения телесных повреждения силам правопорядка, – сообщил заместитель начальника Департамента полиции города Алматы Берик Абильбеков.

Задержанным инкриминируется участие в массовых беспорядках, согласно ст. 272 ч. 2 УК РК. Они взяты под стражу.



