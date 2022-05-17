17 Мая 2022 22:30

Мужчины чаще женщин болеют раком мочевого пузыря – онколог СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области с начала года на учет с раком мочевого пузыря поставили 17 человек. Из них 14 - с первой стадией заболевания, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Заместитель директора многопрофильной областной больницы, и.о. директора онкологического центра Олег Дудяк отметил, что мужчины болеют в несколько раз чаще, чем женщины. Пик заболеваемости приходится на возраст от 50 до 80 лет.

«Общепризнанной гипотезы в отношении этиологии рака мочевого пузыря не существует. Однако известны отдельные факторы риска, которые в значительной степени способствуют его развитию. Ряд исследований указывает на повышенную вероятность возникновения рака при длительной задержке мочи в мочевом пузыре. Этому может способствовать различная урогенитальная патология: простатит, аденома и рак простаты, дивертикулы мочевого пузыря, хронический цистит и другие. Вопрос о роли папилломавирусной инфекции в этиологии рака мочевого пузыря остается дискуссионным», - сказал О.Дудяк.

По словам врача, доказана корреляция между частотой случаев рака мочевого пузыря и профессиональными вредностями. Речь идет о длительном контакте с ароматическими аминами, фенолами, фталатами, противоопухолевыми препаратами. В группе риска находятся водители, маляры, дизайнеры, художники, работники кожевенной, текстильной, химической, лакокрасочной, нефтеперерабатывающей промышленности, медики.

«Курильщики страдают от рака мочевого пузыря в 2-3 раза чаще, чем некурящие. Неблагоприятное воздействие на уротелий оказывает употребление хлорированной питьевой воды, увеличивающее вероятность возникновения рака мочевого пузыря в 1,6-1,8 раз. В некоторых случаях рак мочевого пузыря может быть детерминирован генетически и связан с семейной предрасположенностью», - добавил О.Дудяк.

Первой жалобой в 90% случаев становится обнаружение крови в моче. В 25% - больные испытывают симптомы раздражения мочевого пузыря, такие как затрудненные, учащенные, болезненные мочеиспускания, ложные позывы на мочеиспускание. Эти симптомы возникают при крупных опухолях и опухолях, расположенных на выходе из мочевого пузыря.

«Лечение вышеуказанных симптомов без проведения инструментального и лабораторного обследования недопустимо, так как это препятствует раннему выявлению опухоли, ее прогрессированию. Наличие крови в моче, симптомов раздражения мочевого пузыря не всегда является признаком рака и может встречаться при других заболеваниях. Тем не менее, при появлении этих признаков необходимо как можно скорее обратиться к врачу», - подчеркнул О.Дудяк.

В этом году от рака мочевого пузыря скончались два североказахстанца.