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Мужчину застрелили во дворе дома в Павлодаре: подозреваемый задержан
15 Октября 2022, 18:16

Мужчину застрелили во дворе дома в Павлодаре: подозреваемый задержан

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Подозреваемый в убийстве мужчины задержан в Павлодаре, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

«15 октября в 11.42 часов в Павлодаре, во дворе дома по улице Лермонтова, около подъезда обнаружен труп 40-летнего мужчины с огнестрельным ранением брюшной полости. По подозрению в убийстве задержан павлодарец, 1955 года рождения. Подозреваемый с места происшествия скрылся. Незамедлительно был введен план «Перехват», разосланы ориентировки», - сообщил начальник Северного отдела полиции УП города Павлодара Бекзада Булежанов.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками батальона патрульной полиции подозреваемый задержан на автодороге Павлодар – Омск.


«Дал признательные показания. По данному факту начато досудебное расследование по статье 99 УК РК. Подозреваемый водворен в ИВС города Павлодара. Обстоятельства и причины совершения произошедшего устанавливаются» , – добавил Бекзада Булежанов.


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