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Мужчину застрелили в Сатпаеве

20 Августа 2021 09:10
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Мужчину застрелили в Сатпаеве

САТПАЕВ.КАЗИНФОРМ – Сегодня ночью в городе Сатпаеве неизвестный застрелил 41-летнего жителя города. Мужчина скончался на месте, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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20 августа около 01.00 часов неизвестное лицо с применением огнестрельного оружия совершило убийство 41-летнего жителя города Сатпаева.

По данному факту зарегистрировано уголовное дело по статье 99 УК РК «Убийство».

«На месте происшествии работают следственно-оперативные группы департамента полиции Карагандинской области и ОП города Сатпаева. Проверяется различные версии совершенного преступления», - сообщили в пресс-служба ДП Карагандинской области.

В настоящее время проводится все необходимые следственно-оперативные мероприятия, направленные на раскрытие данного преступления.


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#Карагандинская область   #Борьба с преступностью   #Происшествия  
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Автор:

Агата Мухамеджанова

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