Мужчину застрелили в Сатпаеве
САТПАЕВ.КАЗИНФОРМ – Сегодня ночью в городе Сатпаеве неизвестный застрелил 41-летнего жителя города. Мужчина скончался на месте, передает корреспондент МИА «Казинформ».
20 августа около 01.00 часов неизвестное лицо с применением огнестрельного оружия совершило убийство 41-летнего жителя города Сатпаева.
По данному факту зарегистрировано уголовное дело по статье 99 УК РК «Убийство».
«На месте происшествии работают следственно-оперативные группы департамента полиции Карагандинской области и ОП города Сатпаева. Проверяется различные версии совершенного преступления», - сообщили в пресс-служба ДП Карагандинской области.
В настоящее время проводится все необходимые следственно-оперативные мероприятия, направленные на раскрытие данного преступления.
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