Мужчину застрелили в Сатпаеве

САТПАЕВ.КАЗИНФОРМ – Сегодня ночью в городе Сатпаеве неизвестный застрелил 41-летнего жителя города. Мужчина скончался на месте, передает корреспондент МИА «Казинформ».

20 августа около 01.00 часов неизвестное лицо с применением огнестрельного оружия совершило убийство 41-летнего жителя города Сатпаева.

По данному факту зарегистрировано уголовное дело по статье 99 УК РК «Убийство».

«На месте происшествии работают следственно-оперативные группы департамента полиции Карагандинской области и ОП города Сатпаева. Проверяется различные версии совершенного преступления», - сообщили в пресс-служба ДП Карагандинской области.

В настоящее время проводится все необходимые следственно-оперативные мероприятия, направленные на раскрытие данного преступления.