Мужчину, записавшего видеообращение с оружием в руках, задержали в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актобе задержан мужчина, который с оружием в руках записал видеообращение. Видео вчера было распространено в мессенджере WhatsАpp, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции.

«На видео мужчина с оружием в руках говорил о религии. Видео вчера было распространено через WhatsАpp, полиция в тот же вечер установила и задержала «героя» ролика. Им оказался ранее не судимый 33-летний актюбинец, у которого был изъят обрез охотничьего ружья 16-го калибра. По факту начато досудебное расследование по статье 287 части 3 УК РК «Незаконное приобретение, хранение оружия». Назначены необходимые экспертизы», - прокомментировал пресс-секретарь ДП Ерболат Саркулов.

Задержанный в порядке статьи 128 УПК РК водворен в изолятор временного содержания и не предоставляет опасности для жителей, добавил Е. Саркулов.