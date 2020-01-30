Мужчину, записавшего видеообращение с оружием в руках, задержали в Актобе
АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актобе задержан мужчина, который с оружием в руках записал видеообращение. Видео вчера было распространено в мессенджере WhatsАpp, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции.
«На видео мужчина с оружием в руках говорил о религии. Видео вчера было распространено через WhatsАpp, полиция в тот же вечер установила и задержала «героя» ролика. Им оказался ранее не судимый 33-летний актюбинец, у которого был изъят обрез охотничьего ружья 16-го калибра. По факту начато досудебное расследование по статье 287 части 3 УК РК «Незаконное приобретение, хранение оружия». Назначены необходимые экспертизы», - прокомментировал пресс-секретарь ДП Ерболат Саркулов.
Задержанный в порядке статьи 128 УПК РК водворен в изолятор временного содержания и не предоставляет опасности для жителей, добавил Е. Саркулов.
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