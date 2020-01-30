+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -21 °С
Алматы: -5 °С
USD 378.86 EUR 416.78
RUB 6.06 CNY 54.62
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Мужчину, записавшего видеообращение с оружием в руках, задержали в Актобе

30 Января 2020 12:10
Поделиться:
Мужчину, записавшего видеообращение с оружием в руках, задержали в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актобе задержан мужчина, который с оружием в руках записал видеообращение. Видео вчера было распространено в мессенджере WhatsАpp, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции.

Новости по теме
Нацгвардейцы задержали вора благотворительных пожертвований в Усть-Каменогорске
Бывшего директора столичного театра имени Горького подозревают в хищении средств Полицейские задержали банду квартирных воров в Алматы Избившего гражданина России казахстанского студента задержали в Москве

«На видео мужчина с оружием в руках говорил о религии. Видео вчера было распространено через WhatsАpp, полиция в тот же вечер установила и задержала «героя» ролика. Им оказался ранее не судимый 33-летний актюбинец, у которого был изъят обрез охотничьего ружья 16-го калибра. По факту начато досудебное расследование по статье 287 части 3 УК РК «Незаконное приобретение, хранение оружия». Назначены необходимые экспертизы», - прокомментировал пресс-секретарь ДП Ерболат Саркулов.

Задержанный в порядке статьи 128 УПК РК водворен в изолятор временного содержания и не предоставляет опасности для жителей, добавил Е. Саркулов.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Актюбинская область, Борьба с преступностью,
Поделиться:

Автор:

Самал Ендибаева

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz

Архив