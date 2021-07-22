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Мужчину за оскорбление своей 78-летней матери арестовали в Нур-Султане

22 Июля 2021 11:20
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Мужчину за оскорбление своей 78-летней матери арестовали в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице сын, оскорблявший 78-летнюю мать, арестован на 10 суток, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамент полиции Нур-Султана.

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«В рамках ОПМ «Правопорядок» полицейские Нур-Султана проверяют по месту жительства лиц, состоящих на учетах в ОВД, допускающих правонарушения в сфере семейно-бытовых отношений, злоупотребляющих спиртными напитками. Обходы проводят, чтобы предупредить семейно-бытовые преступления. Во время проверки к участковому инспектору обратилась 78-летняя женщина с жалобой на то, что её 56-летний сын, возвращаясь домой в алкогольном опьянении, конфликтует с ней, нецензурно выражаясь, тем самым оказывая психологическое насилие. Ранее мужчина уже привлекался к административной ответственности, стоял на учете как лицо, в отношении которого было установлено особое требование к поведению сроком на 1 год. Но на путь исправления так и не встал», - рассказали в полиции.

Решением Специализированного межрайонного административного суда ему назначено наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток.


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#Нур-Султан   #Борьба с преступностью  
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