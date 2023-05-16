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Мужчину в Жамбылской области оштрафовали за распитие алкоголя в поезде

Автор:  
Галина Скрипник
16 Мая 2023, 02:13
Мужчину в Жамбылской области оштрафовали за распитие алкоголя в поезде

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В суде Тараза вынесли приговор пассажиру, распивавшему спиртные напитки в поезде, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в Специализированном суде по административным правонарушениям Тараза, в отношении гражданина Ч. завершилось рассмотрение дела по части 3 статьи 440 КоАП РК (Распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения).

«Материалами дела установлено, что в апреле гражданин Ч. находился в общественном месте в пьяном виде. Он распивал алкоголь в купе вагона поезда, направлявшегося в Актобе. Это не первое его подобное нарушение в течение года. После наложения административного взыскания он вновь совершил данное нарушение», - пояснили в суде.

В ходе судебного заседания Ч. вину свою признал.

Постановлением суда он признан виновным по части 3 статьи 440 КоАП РК, и на него наложено административное взыскание в виде штрафа в размере 34 500 тенге.

Постановление не вступило в законную силу.

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