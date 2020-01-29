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Мужчину в сломавшемся тракторе спасали в Павлодарской области

29 Января 2020 22:33
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Мужчину в сломавшемся тракторе спасали в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - На поиски сельчанина отправились его сын и спасатели, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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«28 января, в 22.05, на пульт 112 города Экибастуз Павлодарской области поступило сообщение о том, что в 13 километрах от посёлка Майкаин сломался трактор. После получения сообщения, в 22.06, два спасателя на вездеходном транспортном средстве «Трэкол» незамедлительно выехали на поиски мужчины, 1958 года рождения, который в 19.15 выехал из КХ «Бесембаев» на тракторе на поиски скота и пропал», - сообщила журналистам пресс-служба департамента по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области.


Спасатели прибыли на базу крестьянского хозяйства, где находился сын пострадавшего, который сопровождал спасателей и указал предположительное место нахождения отца. Со спасателями выехал на поиски и начальник пожарного поста № 21 Тумайкенов.
Несмотря на ухудшение погодных условий, благодаря профессиональным и слаженным действиям главного спасателя Камзина и спасателя Амирханова спасательного подразделения города Экибастуз, в 02.23 поиски завершились благополучно. Пострадавшего нашли, пересадили на автомобиль спасателей и доставили в Майкаин, добавили в ДЧС.

Медицинская помощь найденному не понадобилась.

Фото ДЧС Павлодарской области.


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Ключевые слова: Павлодарская область, Происшествия,
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Антон Гагарин

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